Edizione n° 5889

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Black Friday in Puglia: più di un pugliese su due farà shopping

SHOPPING Black Friday in Puglia: più di un pugliese su due farà shopping

Secondo i dati dell’indagine Kantar per idealo, in Puglia ci sarà una spesa media di 326 euro

Black Friday in Puglia: più di un pugliese su due farà shopping

Black Friday - Fonte Immagine: borderline24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Economia // Primo piano //

19 novembre 2025 – L’ultimo venerdì di novembre è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping: che sia per acquistare a prezzo ridotto quel prodotto che si desiderava tanto, o per dare il via agli acquisti natalizi all’insegna del risparmio, il Black Friday è ormai un momento che tutti conoscono e che in tanti aspettano.

Dai risultati dell’indagine Kantar per idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – anche in Puglia cresce l’attesa per il “venerdì nero del risparmio” e il 55% dei pugliesi è interessato a fare acquisti con il Black Friday[1].

La spesa media prevista per il Black Friday nella regione è di 326 euro, una cifra ben più alta della spesa media nazionale che si ferma quota 267 euro. Rispetto allo scorso anno, la spesa prevista è cresciuta, nel 2024 era infatti pari a 239 euro.

Tra gli abitanti della Puglia che hanno dichiarato che acquisteranno durante il Black Friday, il 45,5% prevede una spesa tra i 50 e i 200 euro, mentre il 38% prevede di spendere tra i 200 e i 500 euro. Una cifra che per il 73% sarà la stessa dello scorso anno, mentre per il 14% sarà più alta e per il 12% sarà più bassa. Il risparmio medio atteso si attesta per il 42% dei rispondenti tra il 21% e il 40%, mentre per il 24% sarà più basso e si fermerà tra l’11% e il 20%.

Per il 32% di coloro che acquisteranno, il Black Friday resta un’occasione per pensare ai regali di Natale, acquistando, e risparmiando, principalmente nelle categorie dedicate a Elettronica (47%), Scarpe (40%) e Cosmetici e Profumi (31%).

Black Friday Puglia

Ma il Black Friday non è solo Natale, in Puglia, il 75% dei rispondenti aspetta questa occasione per comprare specifici prodotti di cui ha bisogno e il 59,5% è disposto a comprare anche da uno shop che non conosce se il prezzo è buono; con la stessa percentuale, 59,5% i pugliesi sono disposti a rinunciare alla sostenibilità in cambio di un buon affare.

“Tra i rispondenti al sondaggio che fanno shopping online in Puglia, emerge come il Black Friday sia un’occasione persino più nota dei saldi estivi o invernali, che si collegano invece maggiormente allo shopping fisico” ha commentato Antonio Pilello – responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia. “Con idealo e la comparazione prezzi, questo approccio al risparmio massimo può essere mantenuto tutto l’anno, per qualsiasi tipo di acquisto sia quelli necessari che quelli più di piacere. Il prezzo dinamico e l’avviso di prezzo permettono di ottimizzare le proprie finanze e fare uno shopping online sempre più consapevole e misurato.”

[1] Sondaggio “Black Friday & Sales Events” commissionato da idealo all’istituto di ricerche Kantar e somministrato tra il 7 e il 24 ottobre 2025 somministrato a 2.041 persone tra i 16 e i 64 anni. La distribuzione per sesso e fasce d’età del campione selezionato è rappresentativa di quella della popolazione di riferimento in Italia. 154 rispondenti della regione Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO