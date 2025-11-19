Cave di inerti, la Provincia volta pagina: le emissioni passano a Val Inerti Srl

Cambio di titolarità per un impianto di estrazione di inerti nel territorio di San Giovanni Rotondo. Con la determinazione n. 1928 del 18 novembre 2025, il Settore Ambiente della Provincia ha disposto il trasferimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla storica Salice Calcestruzzi S.r.l. alla nuova società Val Inerti S.r.l..

L’impianto è situato in località “Costarelle – Valle del Campanaro” e già nel 2012 era stato autorizzato all’emissione in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 152/2006, dopo una conferenza di servizi convocata dall’ente provinciale. Nel giugno 2025, la Salice Calcestruzzi ha trasferito parte del proprio patrimonio, comprensivo di autorizzazioni e concessioni, alla neo-costituita Val Inerti, come attestato da un atto notarile a firma del notaio Michele Augelli.

Un secondo atto, rogato dalla notaia Anna Maria Lembo ad agosto 2025, ha poi fissato la nuova sede legale di Val Inerti direttamente a San Giovanni Rotondo, in contrada Valle del Campanaro, e ha confermato la nomina di Francesco Fandelli quale amministratore unico.

Dalla documentazione agli atti, l’ente ha verificato che non sono intervenute modifiche sostanziali all’attività autorizzata nel 2012: stesso impianto, stessa localizzazione e medesime tipologie di emissioni. Per questo la Provincia si è limitata a “variare la titolarità” del provvedimento, riconoscendo come nuovo soggetto responsabile la Val Inerti S.r.l., che subentra integralmente negli obblighi e nelle prescrizioni fissate a suo tempo.

L’atto, firmato dal dirigente Antonello De Stasio, ricorda che la società è tenuta a rispettare tutte le condizioni dell’autorizzazione originaria – dalla trasmissione delle comunicazioni periodiche alla compilazione del Catasto informatizzato delle emissioni territoriali, fino al mantenimento delle emissioni al di sotto dei limiti di legge e all’adozione di sistemi di abbattimento delle polveri. La validità dell’autorizzazione resta fissata fino al 12 gennaio 2027, con obbligo di presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima, nell’ambito della procedura di Autorizzazione unica ambientale.

Il provvedimento viene notificato, oltre che alla società, ad ARPA Puglia, ASL Foggia e Comune di San Giovanni Rotondo. La Provincia richiama infine le norme del Testo Unico ambientale: in caso di inosservanza delle prescrizioni, sono previste diffida, sospensione dell’attività o revoca dell’autorizzazione, con eventuale chiusura dell’impianto.

A cura di Michele Solatia.