Ciclovia Adriatica, la Provincia liquida le prime indennità di esproprio ad Apricena

Passo avanti per la Ciclovia turistica nazionale Adriatica, il grande tracciato ciclopedonale che collegherà Chioggia al Gargano passando per il territorio di Foggia. Con una determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali (n. 1921 del 18 novembre 2025), la Provincia ha disposto il pagamento di 4.168,22 euro di indennità di esproprio e occupazione temporanea a favore di alcune ditte proprietarie di terreni nel Comune di Apricena.

Le somme riguardano in particolare terreni interessati dal tracciato dell’asse Lesina–Manfredonia, individuato come primo lotto funzionale pugliese della Ciclovia. Per ciascuna ditta sono state calcolate le indennità di occupazione, le indennità aggiuntive per comodato d’uso e, per un caso, le maggiorazioni spettanti al coltivatore diretto.

L’opera è finanziata con fondi nazionali e PNRR: il decreto interministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022 ha destinato alla Regione Puglia quasi 19 milioni di euro per la mobilità ciclistica, di cui 22,4 milioni assegnati alla Provincia di Foggia per il tratto Lesina–Manfredonia.

Dopo la definizione del progetto di fattibilità e il ruolo di soggetto attuatore riconosciuto all’ente di Palazzo Dogana, la Provincia è passata alle fasi operative: progettazione definitiva, conferenza di servizi, gara per i servizi di ingegneria e, infine, appalto integrato per lavori e progettazione esecutiva.

La determinazione richiama i verbali di occupazione, di accertamento danni e di determinazione dell’indennizzo, redatti dopo il decreto di occupazione anticipata dei suoli dell’agosto 2024. Sulla base delle superfici effettivamente interessate dalle opere e del valore agricolo dei terreni, sono state quantificate le indennità dovute ai proprietari. Tali somme trovano copertura nella voce “Indennità di esproprio e occupazioni temporanee” del quadro economico dei servizi tecnici, finanziato sui capitoli di bilancio dedicati al progetto PNRR.

Il dirigente Luciano Follieri ha disposto l’impegno e la successiva liquidazione delle somme, ribadendo la responsabilità del RUP e la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio. Un passaggio amministrativo che, pur di importo limitato, certifica l’avanzamento concreto dell’infrastruttura ciclabile e delle procedure espropriative necessarie alla sua realizzazione.

A cura di Giovanna Tambo.