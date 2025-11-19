FOGGIA – Si è chiusa questa sera, in una piazza Umberto Giordano gremita e illuminata a festa, la campagna elettorale del Partito Democratico di Capitanata per le Regionali 2025.

Sul palco, circondato da bandiere e striscioni “Per la Puglia!”, e da tutti i candidati del PD della Capitanata, è salito Antonio Decaro, candidato presidente della Regione, per l’ultimo comizio prima del silenzio elettorale in vista del voto del 23 e 24 novembre.

Un formato volutamente popolare, pensato come segnale di radicamento sul territorio e di disponibilità al confronto diretto con i cittadini.

Dal palco, Decaro ha intrecciato racconto personale e proposta politica, rivendicando la sua esperienza amministrativa e indicando la Puglia come “terra che merita più lavoro, più diritti, più servizi, non promesse vuote”. Al centro del suo intervento, i temi del lavoro stabile, della sanità pubblica, del diritto allo studio, dei trasporti e della lotta alle disuguaglianze tra capoluogo e aree interne. “Per la Puglia – ha ribadito – non è solo uno slogan elettorale, ma l’impegno a costruire una regione più giusta, più forte, più europea”.

Uno dei passaggi più attesi è stato quello sulla futura squadra di governo. Dal palco di piazza Giordano, Decaro ha confermato la linea già anticipata nei giorni scorsi: “La squadra sarà scelta tra i consiglieri regionali, in base alle competenze e al lavoro che sapranno dimostrare. Non ci saranno nomi calati dall’alto, ma responsabilità condivise”

