FOGGIA – Prezzi del grano duro ancora fermi alla Borsa Merci di Foggia. Anche nella seduta di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, le quotazioni restano stazionarie per la quinta settimana consecutiva, confermando una fase di immobilismo che ormai dura da oltre un mese.

Secondo il listino ufficiale, il grano duro FINO è rimasto invariato nella forbice 287-292 euro a tonnellata, lo stesso livello registrato nelle ultime quattro sedute di novembre e nella parte finale di ottobre. Stabili anche le voci relative al Buono Mercantile, al Mercantile e al grano duro biologico, segno di un mercato che, almeno nell’immediato, non trova nuovi stimoli né al rialzo né al ribasso.

Un anno di ribassi: -10% rispetto al 2024

Il quadro che emerge dal confronto con lo scorso anno conferma una tendenza di progressiva erosione dei prezzi. Alla stessa data del 2024 (listino del 20 novembre), il grano duro FINO veniva infatti quotato 320-325 euro/t: in dodici mesi la perdita è stata di 33 euro a tonnellata, pari a circa –10,15%.

Se si allunga lo sguardo al 2023, il ridimensionamento diventa ancora più evidente: il FINO, che alla seduta del 22 novembre 2023 era quotato 380-385 euro/t, oggi vale circa un quarto in meno. Il calo è di 93 euro/t, pari a circa –24,16% in due anni.

Dal picco del 2022 a oggi: bruciati oltre 220 euro a tonnellata

Ancora più netto il confronto con il 2022, anno di prezzi eccezionalmente elevati: intorno al 16 novembre 2022, il grano duro FINO era scambiato a 510-515 euro/t. Rispetto a quei livelli, l’attuale fascia 287-292 euro/t rappresenta un arretramento di 223 euro/t, pari a circa –43,3%.

In tre anni il mercato ha dunque visto praticamente dimezzarsi il soprapprezzo maturato nella fase di maggiore tensione internazionale e speculativa, riportando le quotazioni su livelli decisamente più bassi, pur in un contesto ancora fragile.

Buono Mercantile, Mercantile e biologico: quadro stabile

Non si registrano movimenti neppure sulle altre tipologie di prodotto.

Il Buono Mercantile conferma i valori di 272-277 euro/t , dopo settimane di sostanziale allineamento in questa fascia di prezzo.

Il Mercantile resta attestato a 267-272 euro/t , anch’esso fermo da più sedute sulle stesse quotazioni.

Stazionario anche il grano duro biologico, che si mantiene nella forbice 340-345 euro/t, ben lontano però dai valori di inizio anno e, soprattutto, dalle quotazioni tra i 400 e i 420 euro/t registrate nei primi mesi del 2025.

Nel complesso, il listino foggiano conferma quindi uno scenario di stabilità apparente, che si innesta però su una traiettoria di progressivo ridimensionamento dei prezzi in un orizzonte di medio periodo.

Cruscami in rialzo: +10 euro/t

L’unica novità significativa della seduta odierna riguarda il comparto dei cruscami di frumento (di grano duro). Si registra infatti un aumento di 10 euro/t per:

farinaccio ,

tritello cubettato ,

crusca ,

cruschello.

Un segnale che evidenzia qualche movimento nei sottoprodotti della macinazione, a fronte però di un mercato del grano duro che continua a restare ingessato.

Un 2025 in lenta discesa

La cronologia dei listini 2025 racconta un anno iniziato su livelli sensibilmente più alti per il FINO, con quotazioni spesso comprese tra 320 e oltre 330 euro/t nella prima parte dell’anno, per poi avviare una discesa graduale e quasi costante verso gli attuali 287-292 euro/t.

Una parabola che, letta in controluce con i dati del 2023 e del 2022, evidenzia come il grano duro abbia perso progressivamente forza, riportando al centro del dibattito le questioni legate alla sostenibilità dei redditi agricoli nelle aree cerealicole del Mezzogiorno.

Lo riporta agricoltura.it.