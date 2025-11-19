Edizione n° 5889

Foggia: una manifestazione per la 'Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia'

Foggia ospiterà una manifestazione cittadina dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti

Foggia: una manifestazione per la 'Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia'

Bambini Unicef - Fonte Immagine: unicef.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
19 Novembre 2025

Domani, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Foggia ospiterà una manifestazione cittadina dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, prevede un ricco programma di attività educative, laboratori e momenti di partecipazione attiva.

L’evento rientra nel Programma P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione e nel progetto “Comunità Educante Rione Candelaro”, che punta a rafforzare la collaborazione tra scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private e realtà del Terzo settore. L’obiettivo è costruire un sistema integrato di governance educativa a favore dei minori.

All’iniziativa partecipano diverse realtà territoriali, tra cui APS Sacro Cuore, Fondazione ENAC Puglia ETS, L’Aquilone ETS e l’Università degli Studi di Foggia, oltre a UNICEF, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia a livello internazionale. Il Corpo di Polizia Locale garantirà la sicurezza e il buon andamento della manifestazione.

Le attività prenderanno il via alle 9:30 in Piazza Cesare Battisti, con la partecipazione delle classi degli Istituti Comprensivi Murialdo, Garibaldi-Alfieri, Foscolo–Gabelli e San Giovanni Bosco. Gli studenti saranno accolti dagli operatori dei servizi territoriali e dalle associazioni aderenti, e le attività saranno documentate dagli allievi del percorso di grafica di ENAC Puglia ETS.

Tra i laboratori e gli spazi educativi in programma:

  • UNICEF guiderà letture, commenti sulla “tavola dei diritti” e momenti di confronto con i ragazzi;
  • Il Consorzio Sanità e Servizi Integrati di Welfare proporrà i laboratori “Coltiviamo i nostri diritti” e “Il mondo dei diritti”;
  • Il Centro Servizi per le Famiglie – San Riccardo Pampuri realizzerà “Il Gioco dell’Oca dei Diritti”, “FioriAmo i nostri Diritti” e “Il mio ritratto, i miei Diritti”.

Alle 11:15 prenderà il via la Marcia dei Diritti, da Piazza Cesare Battisti a Palazzo di Città, dove la Sindaca accoglierà i bambini partecipanti. I più piccoli avranno l’opportunità di appendere i propri “diritti” all’albero simbolico collocato nell’atrio di Palazzo di Città, un gesto simbolico per costruire una comunità più consapevole e attenta alle esigenze dei minori.

