Foggia, XXI anniversario del crollo di via delle Frasche: la città si raccoglie nel ricordo delle 8 vittime

Domani, giovedì 20 novembre, Foggia si fermerà ancora una volta per ricordare le otto vittime del crollo della palazzina di via delle Frasche, nel quartiere Borgo Croci, di cui ricorre il XXI anniversario.

Era la notte del 20 novembre 2004 quando, alle 3.18, una fuga di gas provocò un’esplosione che fece collassare una palazzina: il bilancio fu drammatico, con otto morti e diversi feriti, appartenenti a due nuclei familiari. L’episodio segnò profondamente la comunità foggiana, già provata dalla tragedia di viale Giotto del 1999.

Il programma della commemorazione

La giornata di commemorazione si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 09.15 – Deposizione di una corona di alloro sul luogo del crollo, in via delle Frasche, alla presenza delle autorità civili e militari, delle famiglie delle vittime e dei rappresentanti delle associazioni.

Ore 09.45 – Trasferimento al Cimitero cittadino per la deposizione di una corona presso la 9ª Cappella Comunale A 1/1 – I piano, dove riposano alcune delle vittime.

La cerimonia, come avvenuto negli ultimi anni, avrà un carattere sobrio e raccolto, con momenti di preghiera e di silenzio in memoria di chi perse la vita sotto le macerie di via delle Frasche. In occasione del ventesimo anniversario, le istituzioni cittadine avevano sottolineato come quella del 2004 resti una “tragedia indelebile” per l’intera comunità foggiana, richiamando il dovere della memoria e della prevenzione.

Una ferita ancora aperta per Foggia

Secondo le ricostruzioni dell’epoca, l’esplosione avvenne nel cuore della notte, cogliendo nel sonno gli abitanti della palazzina popolare di via delle Frasche, nel rione Borgo Croci. I soccorsi lavorarono per ore tra le macerie per estrarre superstiti e corpi senza vita, in una scena che rimase impressa nelle cronache nazionali.

Ogni anno, il 20 novembre, la città rinnova il proprio impegno a non dimenticare, trasformando il luogo del crollo in uno spazio di memoria collettiva. Nelle ultime ricorrenze, l’amministrazione comunale ha più volte richiamato l’importanza della sicurezza degli edifici, della manutenzione delle reti del gas e della prevenzione, perché tragedie come quella di via delle Frasche e di viale Giotto non si ripetano mai più.

Domani, a distanza di ventun anni, Foggia tornerà quindi a stringersi attorno ai familiari delle vittime, nel segno del ricordo e del rispetto, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro e alla responsabilità condivisa di tutelare la sicurezza dei cittadini.

A cura di Giovanna Tambo.