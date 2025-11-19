Il procedimento “Mari e Monti” – uno dei filoni giudiziari più rilevanti degli ultimi anni sulla criminalità organizzata del Gargano – registra un nuovo aggiornamento del calendario processuale. Nell’udienza preliminare di oggi, celebrata a Bari, diversi imputati hanno scelto di rispondere alle domande del GUP, mentre altri hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, entrando nel merito delle accuse formulate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Al termine della lunga seduta, il giudice ha disposto un rinvio al 28 gennaio 2026, data nella quale è prevista la requisitoria del Pubblico Ministero e il deposito delle conclusioni da parte delle parti civili. A seguire, sarà definito un ulteriore calendario – stimato in quattro o cinque udienze – dedicato alle discussioni dei difensori degli imputati che hanno optato per il rito abbreviato.

L’operazione “Mari e Monti” nasce da una complessa attività investigativa coordinata dalla DDA di Bari insieme alle forze di polizia, volta a ricostruire anni di operatività del clan Li Bergolis–Miucci, storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste. L’indagine ha ripercorso circa quindici anni di presunte attività criminali, contestando reati quali associazione di tipo mafioso, estorsioni sul territorio garganico, traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, minacce e danneggiamenti a scopo intimidatorio.

Il procedimento coinvolge circa 50 imputati e un numero elevato di parti civili: tra queste i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, oltre a diversi ministeri e associazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

La prima udienza del 9 settembre 2025 – come riportato da StatoQuotidiano – era stata rinviata al 19 settembre per consentire alle difese di visionare nuova documentazione prodotta dalla DDA, tra cui estratti di telefoni sequestrati e ulteriori atti d’indagine. In quella stessa occasione il GUP aveva ammesso tutte le costituzioni di parte civile; diversi imputati avevano anticipato la volontà di richiedere il rito abbreviato (in alcuni casi “secco”, in altri condizionato a nuove produzioni), mentre altri avevano optato per il dibattimento ordinario.

Nelle udienze successive si sono susseguiti esami, dichiarazioni spontanee e integrazioni difensive, elementi che – vista l’ampiezza del materiale investigativo – hanno inevitabilmente rallentato la conclusione del vaglio preliminare.

Alla luce della complessità dell’impianto accusatorio e della mole degli atti, il GUP ha quindi fissato la prossima tappa al 28 gennaio 2026, quando la DDA esporrà la requisitoria e formulerà le richieste di condanna.

La sentenza del rito abbreviato è attesa entro la fine del 2026.