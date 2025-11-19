Gemelle Kessler, la preparazione e l’ultimo saluto: "Ci rivedremo sulle nuvole”

Alice ed Ellen Kessler, iconiche gemelle dello spettacolo, hanno scelto di morire insieme, lasciando dietro di sé dettagli che raccontano la precisione e la consapevolezza con cui hanno affrontato gli ultimi giorni della loro vita.

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, le due artiste hanno preparato l’addio con cura, occupandosi di ogni dettaglio: dalla disdetta dell’abbonamento al quotidiano “Abendzeitung” di Monaco, a cui erano legate da decenni, fino alla sistemazione degli oggetti di valore e delle donazioni. La data di chiusura dell’abbonamento, inizialmente fissata al 30 novembre, è stata corretta a mano da Alice al 17 novembre, simbolico autografo finale di una vita vissuta in completa sincronia.

Le gemelle hanno lasciato lettere piene di affetto e gratitudine alle loro amiche più care, tra cui la giornalista Carolin Reiber e la cantante Bibi Johns. “Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole”, scrivevano, insieme a gioielli come una collana di giada destinata a Reiber. Anche Johns, 96 anni, ha ricevuto un messaggio simile: “Siamo nate insieme, moriremo insieme. Non essere triste”.

Negli ultimi mesi, entrambe avevano affrontato problemi di salute. Ellen aveva subito un’ischemia meno di un mese fa, ma aveva scelto di tornare a casa, rifiutando cure invasive. Entrambe soffrivano di disturbi cardiaci e avevano perso gusto e olfatto. Come spiegato da Reiber, la vita aveva senso per loro solo se vissuta insieme.

Il silenzio è calato anche nella loro residenza di Grunwald, alle porte di Monaco. Davanti alla casa, solo un mazzo di rose rosa e un cero acceso, a testimoniare un addio discreto, in linea con lo stile di vita che avevano mantenuto nell’ultimo anno: ritiri dalle apparizioni pubbliche, passeggiate nel giardino e lunghe chiacchierate con le amiche.

Alice ed Ellen Kessler hanno così concluso una vita in perfetta simbiosi, dimostrando fino all’ultimo la cura e l’eleganza che le avevano rese celebri.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.