Nel più recente episodio de I Simpson, trasmesso il 16 novembre, la quotidianità della chiesa locale viene sconvolta da un evento imprevisto. Durante il sermone del reverendo Lovejoy, una nota d’organo stridula interrompe la funzione. Nel silenzio attonito dei fedeli, lo sguardo di tutti si posa sull’organista: Alice Glick è riversa sulla tastiera, immobile.

Una scena tanto grottesca quanto perfettamente in linea con il tono satirico e surreale della serie animata più longeva della televisione. «In un certo senso Alice vivrà per sempre nella musica – ha raccontato a Entertainment Weekly il co-executive producer Tim Long – ma, in un altro molto più letterale… sì, è proprio morta.»

Una scomparsa definitiva, questa volta senza trucchi

Quello di Alice Glick non è un addio qualunque. Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1991 e storicamente doppiato da Cloris Leachman, poi da Tress MacNeille, aveva già sperimentato una “morte” nella stagione 23, salvo poi riapparire senza spiegazioni.

La produzione ha però confermato che questa uscita di scena sarà permanente: nessun ritorno, nessuna resurrezione lampo in stile Springfield. Per la prima volta dopo anni, un personaggio ricorrente scompare davvero.

L’eredità che divide la città: etica scolastica contro ambizioni politiche

La morte di Alice non è solo un colpo narrativo, ma il motore dell’intero episodio. L’organista lascia infatti il suo patrimonio alla scuola elementare, con un’unica richiesta: finanziare un nuovo programma musicale.

Un’idea che entusiasma Lisa, da sempre paladina dell’educazione artistica. Ma l’iniziativa entra subito in collisione con gli interessi di Joe Quimby III, nipote del sindaco, che vorrebbe utilizzare i fondi per organizzare un festival musicale di tre giorni.

Ne nasce un conflitto tipicamente “alla Simpson”, dove le buone intenzioni si mescolano a cinismo, satira politica e ideali messi continuamente alla prova. Il tutto condito da gag, dialoghi pungenti e quel tipo di ironia sociale che la serie sa maneggiare meglio di chiunque altro.

Una timeline che non esiste: il paradosso creativo dei Simpson

Commentando la scelta, il co-showrunner Matt Selman ha ricordato ancora una volta la natura fluida della serie: «Gli episodi futuri sono tutti fantasie speculative: cambiano ogni volta. Marge probabilmente non resterà mai morta per davvero. È un paradosso assurdo, ma il pubblico lo accetta. La priorità è la storia, non le regole da universo cinematografico.»

Una filosofia narrativa che da anni consente ai Simpson di muoversi liberamente tra passato, presente, futuri alternativi e realtà parallele. Proprio per questo, una morte “definitiva” come quella di Alice Glick diventa ancora più significativa: un raro momento in cui la serie sceglie la permanenza, ricordando agli spettatori quanto anche i personaggi minori contribuiscano alla memoria affettiva di Springfield.

