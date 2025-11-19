Lucera, stop al mini-eolico di Av Ener Petroli: “Paesaggio troppo fragile”

La Provincia di Foggia dice no a un nuovo impianto eolico nel territorio di Lucera. Con la determinazione n. 1930 del 18 novembre 2025, il Settore Edilizia sismica, tutela del territorio e difesa idraulica ha negato all’azienda Av Ener Petroli Srl l’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’articolo 91 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

La richiesta riguardava la realizzazione di un aerogeneratore su un terreno censito al foglio 129 particella 36 del catasto di Lucera. Dopo una prima istruttoria e una richiesta di integrazioni progettuali, la Provincia aveva già notificato all’azienda un preavviso di diniego, cui il proponente aveva risposto con proprie controdeduzioni.

La svolta è arrivata con il parere espresso il 12 novembre 2025 dalla Commissione paesaggistica provinciale, che ha giudicato non sufficienti le controdeduzioni presentate dalla società. Secondo gli esperti, la zona interessata è ancora caratterizzata da una elevata qualità paesaggistica, nonostante la Capitanata presenti già una forte concentrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il PPTR, ricordano i tecnici, invita a privilegiare il posizionamento di nuove pale eoliche in aree già fortemente trasformate o infrastrutturate, proprio per evitare ulteriori pressioni sui contesti rurali integri. Nel caso specifico, l’aerogeneratore proposto da Av Ener Petroli, per dimensioni e collocazione, è ritenuto incompatibile con la buona fruizione visiva del paesaggio e in contrasto con il “riconosciuto pregio” dell’area.

Non solo. La Commissione sottolinea che l’intervento non può essere considerato isolatamente: esistono infatti altre proposte di aerogeneratori singoli nello stesso ambito territoriale e l’insieme di questi progetti, se approvati, determinerebbe un effetto cumulativo tale da alterare in modo sostanziale e irreversibile la struttura paesaggistica e la matrice agricola storica della zona. Particolarmente critico è il richiamo all’interferenza con l’Unità di paesaggio “Coni visuali fascia C del Castello di Lucera”, tutelata dal PPTR e dalle linee guida regionali sulla localizzazione degli impianti FER.

Alla luce di queste valutazioni, il dirigente Luciano Follieri ha formalizzato il diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, atto che costituisce presupposto essenziale per qualsiasi successivo titolo edilizio. Restano in capo al Comune di Lucera i controlli urbanistici ed edilizi, mentre il proponente viene informato della possibilità di ricorrere nelle sedi competenti. Il provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio della Provincia.

A cura di Giovanna Tambo.