Luminarie natalizie a Foggia, FdI denuncia: “Affidamento diretto a ditta barese conferma clientelismo”

Fratelli d’Italia Foggia, attraverso Bruno Longo, responsabile enti locali, e Daria Cascarano, coordinatrice cittadina, esprime forte preoccupazione e indignazione per l’affidamento diretto del servizio di installazione delle luminarie natalizie alla ditta barese Paulicelli srl, disposto con la determina dirigenziale n. 290 del 10 novembre 2025 per un importo complessivo di circa 171.000 euro.

Secondo i dirigenti FdI, l’affidamento diretto, pur previsto dalla normativa, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente in casi eccezionali e urgenti, mentre eventi programmati come le luminarie natalizie richiederebbero gare pubbliche e trasparenti per garantire scelte consapevoli, evitando favoritismi o conflitti di interesse, come indicato dalla Delibera ANAC n. 410/2024.

Longo e Cascarano evidenziano anche presunti legami familiari e politici tra la ditta beneficiaria e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, attraverso Giovanni Paulicelli di Bari, amico e collaboratore del governatore. Tali rapporti sarebbero documentati da contratti di collaborazione e da post pubblici sui social, suscitando dubbi su possibili pratiche clientelari e familistiche consolidate nell’amministrazione della sindaca Episcopo e dell’assessore Galasso.

I dirigenti FdI denunciano come Foggia rischi di diventare una “succursale di Bari”, con servizi comunali, sanità, rifiuti ed edilizia affidati a ditte baresi o a parenti di esponenti della maggioranza. Inoltre, segnalano presunti interventi di consiglieri di maggioranza nella ripartizione delle vie da illuminare, a vantaggio di strade coincidenti con i propri bacini elettorali.

FdI Foggia annuncia la possibilità di una segnalazione alla Procura della Repubblica per verificare eventuali irregolarità o ipotesi di reato e ribadisce il proprio impegno per trasparenza, legalità e valorizzazione delle imprese locali, chiedendo una gestione della cosa pubblica basata su correttezza, equità e buon governo.