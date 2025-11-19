CERIGNOLA / MANFREDONIA – Ultime battute di campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle in Capitanata, che domani – giovedì 20 novembre – terrà i suoi appuntamenti di chiusura con due incontri pubblici aperti alla cittadinanza.
Il primo evento è in programma a Cerignola, alle 18.30, in Corso Aldo Moro 89. A seguire, alle 20, il Movimento farà tappa a Manfredonia, in Piazza del Popolo, per l’ultimo comizio prima del voto.
Ai due appuntamenti prenderanno parte i candidati della circoscrizione di Foggia e gli eletti del territorio, che incontreranno gli elettori per illustrare le proposte del M5S per la Capitanata e tracciare un bilancio della campagna elettorale appena conclusa.
Gli incontri, sottolineano dal Movimento, saranno un’occasione per un confronto diretto con la comunità su temi locali e regionali, in vista dell’imminente voto.