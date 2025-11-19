Manfredonia – 19 novembre 2025. Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza una doppia operazione in uscita che segna un nuovo passaggio nella costruzione della rosa biancoceleste. La società sipontina ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Gennaro Severino e Angelo Santonastaso, due elementi che hanno preso parte alla prima parte della stagione contribuendo, ciascuno nel proprio ruolo, al percorso del club.

La decisione, maturata nelle ultime ore dopo un confronto sereno tra le parti, arriva nell’ottica di una ridefinizione degli equilibri della rosa e delle scelte tecniche che il Manfredonia intende portare avanti in vista dei prossimi impegni stagionali. Da ambienti vicini alla società traspare la volontà di ringiovanire ulteriormente il gruppo e di intervenire laddove si siano manifestate esigenze tattiche differenti rispetto a quanto programmato a inizio campionato.

Sia Severino che Santonastaso hanno mostrato un atteggiamento professionale e rispettoso fino all’ultimo giorno, mantenendo vivo il clima di collaborazione che ha sempre contraddistinto il loro rapporto con lo staff, con i compagni e con l’ambiente biancoceleste. Per questo – sottolinea la nota ufficiale – il club ha voluto esprimere un ringraziamento sincero per l’impegno dimostrato, per la disponibilità mostrata nei momenti più delicati della stagione e per la serietà con cui i due atleti hanno indossato la maglia del Manfredonia.

Severino, calciatore d’esperienza e dotato di grande duttilità, si è fatto apprezzare per intensità e spirito di sacrificio, elementi che hanno contribuito a dare solidità al reparto nelle prime giornate di campionato. Santonastaso, giovane con importanti margini di crescita, ha portato freschezza e determinazione, risultando un profilo prezioso nelle rotazioni tecniche e nella gestione degli impegni settimanali.

Nonostante il loro percorso a Manfredonia si interrompa anzitempo, entrambi lasciano un ricordo positivo e un rapporto umano consolidato con lo spogliatoio e con l’ambiente.

Il club, nella sua comunicazione ufficiale, ha formulato a entrambi il miglior augurio per il prosieguo della carriera, con la speranza che possano trovare nuovi spazi, nuove opportunità e un percorso professionale in grado di valorizzare appieno le loro qualità. Un commiato sobrio ma significativo, che rispecchia il rispetto reciproco tra i calciatori e la società.