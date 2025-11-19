Manfredonia. Progetto Videosorveglianza: nominato il RUP per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Con la determinazione n. 2195 del 18 novembre 2025, il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha nominato l’ing. Damiano Francesco Saverio come Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativo al nuovo sistema di videosorveglianza ambientale.

L’intervento fa seguito alla deliberazione comunale n. 231 del 17 novembre 2025, che aveva approvato il progetto complessivo da 185.625 euro, volto all’installazione di fototrappole nelle aree sensibili del territorio, individuate congiuntamente dal Settore Urbanistica e dal Comando di Polizia Locale. (leggi focus su StatoQuotidiano.it)

Le nuove fototrappole avranno il compito di identificare i responsabili degli abbandoni di rifiuti, in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un aumento di comportamenti illeciti dannosi per l’ambiente e per il decoro urbano. Il progetto prevede inoltre procedure stringenti per la gestione delle immagini nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il RUP sarà incaricato di seguire tutte le fasi del progetto — progettazione, affidamento ed esecuzione — con possibilità di avvalersi anche di figure professionali esterne. La determina non comporta nuovi impegni di spesa e sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio.

A cura di Michele Solatia.