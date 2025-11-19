Edizione n° 5890

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia. Progetto Videosorveglianza: nominato il RUP per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti

VIDEOSORVEGLIANZA Manfredonia. Progetto Videosorveglianza: nominato il RUP per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti

Manfredonia. Progetto Videosorveglianza: nominato il RUP per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti

Videosorveglianza - Fonte Immagine: inprimanews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Con la determinazione n. 2195 del 18 novembre 2025, il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha nominato l’ing. Damiano Francesco Saverio come Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativo al nuovo sistema di videosorveglianza ambientale.

L’intervento fa seguito alla deliberazione comunale n. 231 del 17 novembre 2025, che aveva approvato il progetto complessivo da 185.625 euro, volto all’installazione di fototrappole nelle aree sensibili del territorio, individuate congiuntamente dal Settore Urbanistica e dal Comando di Polizia Locale. (leggi focus su StatoQuotidiano.it)

Le nuove fototrappole avranno il compito di identificare i responsabili degli abbandoni di rifiuti, in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un aumento di comportamenti illeciti dannosi per l’ambiente e per il decoro urbano. Il progetto prevede inoltre procedure stringenti per la gestione delle immagini nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il RUP sarà incaricato di seguire tutte le fasi del progetto — progettazione, affidamento ed esecuzione — con possibilità di avvalersi anche di figure professionali esterne. La determina non comporta nuovi impegni di spesa e sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Manfredonia. Progetto Videosorveglianza: nominato il RUP per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti"

  1. Scusate ma una foto trappola difronte al tattoo dovrebbe essere largo del farro così vedete il tanto osannato pulitore del paese dove abbandona i rifiuti e non solo lui ovviamente,una foto trappola svelerebber delle persone che……

  2. Le ditte incaricate di eseguire i lavori fanno gara di appalto regolare oppure sono sempre le o ggli stessi,va va.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO