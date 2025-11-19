Manfredonia ricorda Alessandra: musica e preghiera per un dolce addio

Manfredonia, 19 novembre 2025. A quasi un mese dalla sua scomparsa, la comunità di Manfredonia si prepara a rendere omaggio ad Alessandra con un momento di raccoglimento profondamente sentito, nel segno della musica e della spiritualità.

Domenica 23 novembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa Sacra Famiglia, la New Generation Wind Orchestra dedicherà un’esibizione speciale alla memoria della giovane donna, prima della celebrazione eucaristica prevista alle ore 19:00. Un tributo che nasce dal desiderio di ricordare Alessandra attraverso ciò che più la rappresentava: la musica, la sua passione più grande.

In una nota diffusa dagli organizzatori, si sottolinea come la sua presenza, pur nella distanza, continui a risuonare nei cuori di chi l’ha conosciuta: “La tua musica è la scintilla che continua a illuminarci”.

Parole semplici ma cariche di significato, che raccontano di un sorriso, di un’energia e di una vitalità che hanno lasciato un segno indelebile.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza, a quanti desiderano unirsi in un momento di ricordo condiviso, per stringersi attorno alla famiglia e alla comunità che ancora oggi porta Alessandra nel cuore.