Edizione n° 5890

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia ricorda Alessandra: musica e preghiera per un dolce addio

ALESSANDRA Manfredonia ricorda Alessandra: musica e preghiera per un dolce addio

In una nota diffusa dagli organizzatori, si sottolinea come la sua presenza, pur nella distanza, continui a risuonare nei cuori di chi l’ha conosciuta

Manfredonia ricorda Alessandra: musica e preghiera per un dolce addio

ALESSANDRA (from facebook)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 19 novembre 2025. A quasi un mese dalla sua scomparsa, la comunità di Manfredonia si prepara a rendere omaggio ad Alessandra con un momento di raccoglimento profondamente sentito, nel segno della musica e della spiritualità.

Domenica 23 novembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa Sacra Famiglia, la New Generation Wind Orchestra dedicherà un’esibizione speciale alla memoria della giovane donna, prima della celebrazione eucaristica prevista alle ore 19:00. Un tributo che nasce dal desiderio di ricordare Alessandra attraverso ciò che più la rappresentava: la musica, la sua passione più grande.

In una nota diffusa dagli organizzatori, si sottolinea come la sua presenza, pur nella distanza, continui a risuonare nei cuori di chi l’ha conosciuta: “La tua musica è la scintilla che continua a illuminarci”.
Parole semplici ma cariche di significato, che raccontano di un sorriso, di un’energia e di una vitalità che hanno lasciato un segno indelebile.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza, a quanti desiderano unirsi in un momento di ricordo condiviso, per stringersi attorno alla famiglia e alla comunità che ancora oggi porta Alessandra nel cuore.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO