Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore

Dopo sette anni il Presidio ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia riacquista la sua Struttura complessa di Anestesia. Alla guida è stato nominato il dottor Pierdomenico Carone, al quale ASL Foggia ha conferito l’incarico quinquennale di direttore, con delibera n. 1881 del 10 novembre, al termine della procedura di selezione per titoli e colloquio avviata lo scorso 14 ottobre. La firma del contratto è avvenuta oggi nella sede della Direzione generale di ASL Foggia, in via Michele Protano, alla presenza del direttore generale Antonio Nigri, della direttrice sanitaria Mara Masullo e del direttore dell’Area Gestione Risorse Umane Salvatore D’Agostino. L’incarico decorrerà dal 16 dicembre; domani il nuovo direttore incontrerà il personale del presidio di Manfredonia.

Il rilancio del “San Camillo de Lellis”

Il ritorno della Struttura complessa segna una tappa importante nel percorso di potenziamento dell’ospedale sipontino, avviato dalla Direzione strategica dell’azienda sanitaria. L’Anestesia del San Camillo de Lellis era stata declassata a struttura semplice nel 2018, dopo il pensionamento del dottor Matteo Vitulano e la modifica dell’Atto aziendale, con direzione affidata alla dottoressa Alessandra Troiano.

«Con l’incarico al dottor Carone – sottolinea il direttore generale Antonio Nigri – ASL Foggia conferma l’impegno per rilanciare il Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Il progetto di potenziamento è iniziato con la riorganizzazione funzionale del Pronto soccorso e della Radiodiagnostica e proseguito con l’assegnazione di sei medici fisiatri, con l’obiettivo di garantire un’offerta sanitaria aderente alle effettive richieste del territorio».

Chi è il dottor Carone

Cinquantadue anni, laurea in Medicina e Chirurgia con lode all’Università di Bari e specializzazione in Anestesia e Rianimazione nello stesso Ateneo, Carone arriva a Foggia dopo l’esperienza come dirigente medico di I livello a tempo indeterminato nella UOC Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove ha ricoperto anche l’incarico di direttore facente funzione per undici mesi.

Il suo curriculum è arricchito da numerosi percorsi di alta formazione: master di II livello in Telemedicina applicata alle Scienze e ICT in Medicina, il corso di perfezionamento in Management dei programmi sanitari all’Università di Foggia, un master in Terapia del dolore all’Università di Roma Tor Vergata, oltre a percorsi in management sanitario alla SDA Bocconi e alla LUM. Ha inoltre svolto attività di docenza in Anestesiologia e Rianimazione e Scienze mediche e applicate all’Università di Bari.

«Lavoro di squadra e dialogo»

«Inizio un nuovo capitolo della mia vita professionale con grande slancio – afferma il dottor Pierdomenico Carone –. Assumere la direzione della Struttura complessa di Anestesia del Presidio ospedaliero di Manfredonia rappresenta un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità che accolgo con profondo senso del dovere. Metterò a disposizione di ASL Foggia e della comunità tutto il bagaglio di competenze maturate negli anni, per contribuire al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e al rafforzamento dell’organizzazione interna».

Il neo direttore punta su «lavoro di squadra e dialogo costante con tutti i professionisti coinvolti» per potenziare il ruolo del presidio di Manfredonia all’interno della rete sanitaria territoriale.