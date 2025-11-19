Edizione n° 5890

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore

CARONE Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore

Il ritorno della Struttura complessa segna una tappa importante nel percorso di potenziamento dell’ospedale sipontino, avviato dalla Direzione strategica dell’azienda sanitaria.

Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore

Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Dopo sette anni il Presidio ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia riacquista la sua Struttura complessa di Anestesia. Alla guida è stato nominato il dottor Pierdomenico Carone, al quale ASL Foggia ha conferito l’incarico quinquennale di direttore, con delibera n. 1881 del 10 novembre, al termine della procedura di selezione per titoli e colloquio avviata lo scorso 14 ottobre. La firma del contratto è avvenuta oggi nella sede della Direzione generale di ASL Foggia, in via Michele Protano, alla presenza del direttore generale Antonio Nigri, della direttrice sanitaria Mara Masullo e del direttore dell’Area Gestione Risorse Umane Salvatore D’Agostino. L’incarico decorrerà dal 16 dicembre; domani il nuovo direttore incontrerà il personale del presidio di Manfredonia.

Il rilancio del “San Camillo de Lellis”

Il ritorno della Struttura complessa segna una tappa importante nel percorso di potenziamento dell’ospedale sipontino, avviato dalla Direzione strategica dell’azienda sanitaria. L’Anestesia del San Camillo de Lellis era stata declassata a struttura semplice nel 2018, dopo il pensionamento del dottor Matteo Vitulano e la modifica dell’Atto aziendale, con direzione affidata alla dottoressa Alessandra Troiano.

«Con l’incarico al dottor Carone – sottolinea il direttore generale Antonio Nigri – ASL Foggia conferma l’impegno per rilanciare il Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia. Il progetto di potenziamento è iniziato con la riorganizzazione funzionale del Pronto soccorso e della Radiodiagnostica e proseguito con l’assegnazione di sei medici fisiatri, con l’obiettivo di garantire un’offerta sanitaria aderente alle effettive richieste del territorio».

Chi è il dottor Carone

Cinquantadue anni, laurea in Medicina e Chirurgia con lode all’Università di Bari e specializzazione in Anestesia e Rianimazione nello stesso Ateneo, Carone arriva a Foggia dopo l’esperienza come dirigente medico di I livello a tempo indeterminato nella UOC Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove ha ricoperto anche l’incarico di direttore facente funzione per undici mesi.

Il suo curriculum è arricchito da numerosi percorsi di alta formazione: master di II livello in Telemedicina applicata alle Scienze e ICT in Medicina, il corso di perfezionamento in Management dei programmi sanitari all’Università di Foggia, un master in Terapia del dolore all’Università di Roma Tor Vergata, oltre a percorsi in management sanitario alla SDA Bocconi e alla LUM. Ha inoltre svolto attività di docenza in Anestesiologia e Rianimazione e Scienze mediche e applicate all’Università di Bari.

«Lavoro di squadra e dialogo»

«Inizio un nuovo capitolo della mia vita professionale con grande slancio – afferma il dottor Pierdomenico Carone –. Assumere la direzione della Struttura complessa di Anestesia del Presidio ospedaliero di Manfredonia rappresenta un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità che accolgo con profondo senso del dovere. Metterò a disposizione di ASL Foggia e della comunità tutto il bagaglio di competenze maturate negli anni, per contribuire al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e al rafforzamento dell’organizzazione interna».

Il neo direttore punta su «lavoro di squadra e dialogo costante con tutti i professionisti coinvolti» per potenziare il ruolo del presidio di Manfredonia all’interno della rete sanitaria territoriale.

2 commenti su "Manfredonia, torna la Struttura complessa di Anestesia: il dottor Pierdomenico Carone nuovo direttore"

  1. Per rigenerare il San Camillo di Manfredonia, ci vorrebbe una elezione regionale, con aternanzsa centrosinistra e centrodestra, ogni sei mesi.

  2. Egregio dottore Nigro riaprite la ginecologia è dato il diritto alla donna di poter partorire alla propria città riaprite la pediatra vergogna

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO