Natale con Lumos: regali sotto l'albero senza stress, solo divertendosi

Dalle crociere alle prime idee per i regali natalizi, da percorsi di benessere a vacanze esclusive per le festività. Le box con offerte esclusive su Lumos in questo periodo sono davvero tante e aumentano di giorno in giorno. La media è di 150 box in più al mese. Una serie di opportunità con offerte, sconti e promozioni vantaggiose per questo periodo, a ridosso del Natale, ma anche per il nuovo anno. D’altronde il marketplace del momento, Lumos.it, ragiona in grande e lavora per avvicinarsi sempre di più ai propri utenti, alle proprie richieste, esigenze o passioni. Lumos è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile, che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha una copertura nazionale, punta a crescere superando i confini nazionali, può farlo con numeri in aumento. Oltre alle box, anche l’altra sezione, la seconda di quattro, vetrine, è in pieno sviluppo con oltre 2500 proposte pensate a misura d’uomo. Tra i punti di forza l’assistenza clienti ma anche la trasparenza, le tante offerte e un sito chiaro, dettagliato, subito riconoscibile. Colori accesi e un claim, “le sorprese sono solo belle”, per cui è facile immaginare un’esperienza d’acquisto senza note dolenti ma, anzi, con tante opportunità per essere appunto sorpresi in positivo. E per tornare. Per fare di Lumos un punto di riferimento per ogni tipo di acquisto o necessità.

Natale con Lumos: quando fare regali è un divertimento

Box è la prima delle quattro sezioni che appaiono in alto sul sito Lumos.it. In questa finestra, ideale per i regali, che sia Natale o un compleanno, ci sono diverse categorie di prodotti pensate per soddisfare ogni tipo di interesse e necessità. Le esperienze spaziano dal benessere e bellezza al food & beverage, dai viaggi ai corsi di formazione, dalla moda ai motori, fino ai servizi per aziende e al mondo lifestyle. Ogni esperienza da regalare è studiata per sorprendere, coinvolgere e lasciare un ricordo duraturo. In alto le prime offerte, la tipologia di prodotti proposti, la città e dunque il luogo – si può selezionare nella ricerca per ridurre il campo delle opportunità – e poi, ancora, le caratteristiche di ogni finestra virtuale con i dettagli di riferimento. Anche i filtri sono fondamentali perché facilitano la ricerca. Ne sono diversi, i primi che appaiono sono quelli relativi alla specifica delle categorie, al numero di persone, al range di prezzo e, nel caso, alla differenza tra proposte digitali o meno. Con i filtri, impostando la propria ricerca personale, è possibile arrivare prima ad un prodotto e trovare in modo rapido la soluzione alla vostra esigenza.

Le altre sezioni di Lumos

Oltre alla sezione box, Lumos propone altre quattro finestre ampie con vari supporti. Finestre ovviamente tematiche. Per tutte le altre vale sempre la stessa regola dei filtri, delle offerte, della selezione del luogo per ridurre le proposte e restare nel range di riferimento geografico. La seconda sezione, vetrine, raccoglie una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia. Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Pensata soprattutto per chi lavora lontano dalla propria città, per chi si è appena trasferito o per chi, in viaggio, non è ancora pratico della zona. Con questo ragionamento nasce anche la finestra benessere, sezione che raccoglie in un unico luogo i principali professionisti della salute, per aiutare a orientarsi in modo rapido e affidabile. Qui sono presenti schede dedicate a cardiologi, chirurghi, dentisti, farmacie, fisioterapisti, ginecologi, specialisti di medicina estetica, nutrizionisti, oculisti e osteopati. Infine, l’ultima sezione è quella dedicata al noleggio auto a lungo termine per aziende e per privati. Su questa pagina trovi le migliori offerte di noleggio a lungo termine per privati e noleggio a lungo termine per aziende, con un’ampia scelta di veicoli: citycar, SUV, berline, auto elettriche e ibride. Ogni proposta è pensata per offrire vantaggi concreti: nessuna maxi-rata finale, possibilità di personalizzazione e assistenza completa.