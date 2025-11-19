Ospedale Lastaria di Lucera: l'ASL Foggia autorizza la convenzione con il Dottor Massimo Lombardi

ASL Foggia ha autorizzato il dottor Massimo Lombardi, oncologo del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli-Mascia” di San Severo e coordinatore medico del Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.), a svolgere attività professionale presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica Integrata dell’Ospedale Lastaria di Lucera.

LA CONVENZIONE

La decisione risponde alla necessità di superare le criticità legate alla carenza di specialisti in oncologia e si inserisce in un percorso di integrazione operativa tra ASL Foggia e Policlinico Foggia, finalizzato a garantire la continuità e l’appropriatezza dell’assistenza ai pazienti oncologici.

L’attività del Dottor Lombardi sarà svolta in regime di convenzione, per la durata di sei mesi, formalizzata da ASL Foggia subito dopo la richiesta avanzata dal Policlinico Foggia il 13 novembre scorso.

Nonostante il grave lutto familiare che lo ha colpito nelle ultime ore, il dottor Lombardi ha già preso contatti con il professor Matteo Landriscia, Direttore dell’UOC di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare del Policlinico Foggia, per concordare le modalità operative degli accessi al Lastaria.

LA COLLABORAZIONE

Le attività oggetto della convenzione sono definite in accordo con il Direttore Medico di Presidio del Policlinico, dottor Stefano Porziotta e con il Direttore del Dipartimento Imaging e Terapie Oncologiche, dottor Sergio Modoni.

Questo modello di collaborazione, basato sul supporto reciproco tra ASL Foggia e Policlinico Foggia, conferma la volontà delle due realtà sanitarie territoriali di operare in piena sinergia per assicurare risposte tempestive, efficaci e di qualità ai pazienti oncologici.