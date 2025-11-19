Edizione n° 5889

BALLON D'ESSAI

"FINTO CLIENTE" // Licenziati tre cassieri dopo il “test del finto cliente”. Proteste sindacati
19 Novembre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

SEQUESTRATA // Villa di lusso abusiva sulla costa protetta: mega sequestro delle Fiamme Gialle
19 Novembre 2025 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // cronaca // Lastaria Lucera: l’ASL Foggia autorizza la convenzione con il Dottor Massimo Lombardi

CONVENZIONE Lastaria Lucera: l’ASL Foggia autorizza la convenzione con il Dottor Massimo Lombardi

Il dottore autorizzato a svolgere attività professionale presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica Integrata dell’Ospedale Lastaria di Lucera

Ospedale Lastaria di Lucera: l'ASL Foggia autorizza la convenzione con il Dottor Massimo Lombardi

Ospedale Lastaria di Lucera - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
cronaca // Cronaca //

ASL Foggia ha autorizzato il dottor Massimo Lombardi, oncologo del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli-Mascia” di San Severo e coordinatore medico del Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.), a svolgere attività professionale presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica Integrata dell’Ospedale Lastaria di Lucera.

LA CONVENZIONE

La decisione risponde alla necessità di superare le criticità legate alla carenza di specialisti in oncologia e si inserisce in un percorso di integrazione operativa tra ASL Foggia e Policlinico Foggia, finalizzato a garantire la continuità e l’appropriatezza dell’assistenza ai pazienti oncologici.

L’attività del Dottor Lombardi sarà svolta in regime di convenzione, per la durata di sei mesi, formalizzata da ASL Foggia subito dopo la richiesta avanzata dal Policlinico Foggia il 13 novembre scorso.

Nonostante il grave lutto familiare che lo ha colpito nelle ultime ore, il dottor Lombardi ha già preso contatti con il professor Matteo Landriscia, Direttore dell’UOC di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare del Policlinico Foggia, per concordare le modalità operative degli accessi al Lastaria.

LA COLLABORAZIONE

Le attività oggetto della convenzione sono definite in accordo con il Direttore Medico di Presidio del Policlinico, dottor Stefano Porziotta e con il Direttore del Dipartimento Imaging e Terapie Oncologiche, dottor Sergio Modoni.

Questo modello di collaborazione, basato sul supporto reciproco tra ASL Foggia e Policlinico Foggia, conferma la volontà delle due realtà sanitarie territoriali di operare in piena sinergia per assicurare risposte tempestive, efficaci e di qualità ai pazienti oncologici.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO