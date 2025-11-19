FOGGIA – Dopo oltre quindici anni di attesa, è iniziata la demolizione del fabbricato abusivo di via San Lorenzo, nel pieno centro di Foggia. Un edificio allo stato rustico, rimasto incompiuto dal 2008, divenuto nel tempo un simbolo di degrado urbano e insicurezza per residenti e passanti.

«Quella che si avvia oggi, con la demolizione del fabbricato abusivo di via San Lorenzo, è la conclusione di un percorso amministrativo lungo, complesso e spesso segnato da rallentamenti», dichiara il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, che da assessore con delega al Demanio aveva avviato l’iter tecnico–amministrativo per arrivare all’abbattimento del manufatto. «Per questo considero l’avvio dei lavori un risultato importante per tutta la città».

L’intervento ha un valore economico pari a 70mila euro, destinati alla demolizione, alla rimozione dei materiali e al primo ripristino dei luoghi. Ma, sottolinea Piemontese, il significato va oltre le cifre: «Quel rudere, sospeso dal 2008, rappresentava un rischio per la sicurezza e un simbolo di abbandono che nessuna città può permettersi. Come Regione Puglia abbiamo garantito la competenza tecnica e la capacità amministrativa necessarie per portare a termine un procedimento che sembrava senza via d’uscita. Oggi si apre finalmente una fase nuova: quella della restituzione di un pezzo di città alla sua comunità».

«La cura del bello è un dovere delle istituzioni»

Per il vicepresidente, l’intervento ha anche un forte valore simbolico: «La cura del bello non è un vezzo: è un dovere delle istituzioni. Una città che ritrova ordine, decoro e spazi restituiti alla vita collettiva è una città che si rimette in cammino. Ogni volta che eliminiamo un pezzo di degrado, apriamo uno spiraglio per una Foggia più vivibile e più rispettata».

Il Comune di Foggia ha già manifestato l’intenzione di acquisire i suoli per realizzare un piccolo spazio verde in un’area densamente urbanizzata, trasformando così un luogo di abbandono in uno spazio di socialità. «Il bello – aggiunge Piemontese – non è un concetto astratto: è illuminazione, è sicurezza, è pulizia, è qualità architettonica. È anche la possibilità che un luogo degradato diventi domani un piccolo spazio verde, un punto di incontro, un angolo urbano che non genera paura ma appartenenza».

Infine, il vicepresidente rivendica il gioco di squadra tra enti: «Questo risultato è frutto della collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Foggia: quando si lavora insieme con serietà – conclude Piemontese – anche le vicende più incancrenite trovano finalmente una soluzione».

Una vicenda lunga oltre quindici anni

La demolizione d’ufficio si è resa necessaria perché, nonostante i ripetuti solleciti, il privato non ha mai ottemperato all’ordinanza comunale, oggi definitiva e non più contestabile. Nel frattempo, il manufatto incompiuto ha continuato a rappresentare una situazione di degrado e pericolo per il quartiere, rendendo urgente e indifferibile l’intervento ai sensi del DPR 380/2001.

La vicenda parte tra il 2005 e il 2007, quando il SUAP del Comune di Foggia rilascia due permessi di costruire per demolire e ricostruire alcuni fabbricati in via San Lorenzo. A lavori avviati, però, la Regione Puglia segnala che una parte dell’edificio ricade su suolo tratturale demaniale, vincolato dal punto di vista storico-archeologico.

Scatta così il procedimento di autotutela: i lavori vengono sospesi, viene accertata l’illegittimità dei titoli edilizi, che vengono annullati, con contestuale ordine di ripristino completo. Per anni si tenta di regolarizzare la situazione attraverso la dismissione dell’area demaniale. Nel 2011 parte la richiesta di acquisto da parte del privato, la Regione Puglia autorizza la sdemanializzazione e la vendita, ma la procedura si blocca definitivamente per il mancato pagamento del corrispettivo da parte dello stesso privato.

Nel 2024, su impulso dell’allora assessore regionale al Demanio Raffaele Piemontese, la Regione revoca tutto e archivia la pratica. Nel frattempo, il manufatto resta dov’è: una struttura allo stato rustico, di cui circa 60 metri quadrati costruiti su un tratturello demaniale, trasformata nel tempo in un luogo di abbandono e insicurezza. Una perizia tecnica regionale certifica che non è possibile procedere a una demolizione parziale, poiché l’intera struttura costituisce ormai un corpo unico. Per questo, nel novembre 2024 il Comune di Foggia emette l’Ordinanza n. 19, imponendo alla ditta la demolizione entro 90 giorni e delegando la Regione Puglia all’esecuzione in caso di inadempienza, in quanto proprietaria della parte demaniale dell’area.

Scaduti i termini, il privato non interviene e presenta un ricorso al TAR, che nel 2025 viene respinto per tardività, confermando la piena validità dell’ordinanza di demolizione. Arrivato anche il parere dell’Avvocatura comunale, che ribadisce l’efficacia del provvedimento, il Comune rilascia il nulla osta alla Regione per procedere alla demolizione d’ufficio: l’ultimo passaggio per chiudere una vicenda che si trascinava da oltre quindici anni.