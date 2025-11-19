Il Policlinico di Foggia smentisce con decisione le notizie circolate in questi giorni su un presunto sforamento della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici per il 2024. L’Azienda ospedaliera richiama i dati ufficiali di consuntivo e parla di “pieno rispetto degli obiettivi regionali”, chiedendo una corretta ricostruzione dei fatti a tutela della propria immagine e della veridicità dell’informazione.

Secondo i numeri resi noti, nel 2024 la spesa per farmaci si è attestata a 31.117.171 euro, a fronte di un tetto fissato a 31.874.551 euro: un margine positivo del 2,37%, che certifica il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento. Ancora più evidente il risultato sul fronte dei dispositivi medici, dove, a fronte di un target minimo di 42.738.411 euro, il Policlinico ha registrato una spesa di 41.533.143 euro, con un risparmio del 2,82%.

“Non esiste alcuno sforamento della spesa 2024”, è il messaggio che arriva dai vertici dell’Azienda, che parlano di “notizie fuorvianti” diffuse da un’emittente locale e smentite dai numeri ufficiali. Una puntualizzazione che punta a rassicurare cittadini e operatori sanitari, in un contesto in cui i bilanci delle strutture pubbliche sono sempre più spesso al centro del dibattito pubblico.

L’ospedale coglie l’occasione anche per fare il punto sull’andamento della spesa nel 2025, aggiornato al 17 novembre. Un anno caratterizzato da un forte incremento della produzione assistenziale – +9,64 milioni di euro rispetto al 2024, pari a un +6,55% – e dall’avvio del nuovo reparto di Cardiochirurgia, che ha inevitabilmente determinato un maggior consumo di farmaci e dispositivi. Nonostante ciò, i conti restano in equilibrio.

Per l’anno in corso, la spesa farmaceutica (inclusi gli ordini non ancora fatturati) si ferma a 30.653.699 euro, contro un obiettivo di 34.424.515 euro: significa un margine di sicurezza del 10,95%, che conferma una gestione prudente e sotto controllo. Sul fronte dei dispositivi medici, a fronte di un obiettivo di 45.059.107 euro, la spesa si attesta a 43.505.891 euro, con un risparmio del 3,40%.

Alla luce di questi dati, la direzione del Policlinico rivendica una gestione economica coerente con le indicazioni regionali e respinge le ricostruzioni che parlano di sfondamento dei tetti di spesa. Il richiamo è anche al ruolo dell’informazione, chiamata – sottolinea l’Azienda – a verificare le fonti e a offrire ai cittadini un quadro fedele e non allarmistico.