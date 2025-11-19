"Raptus di follia". Uccide la sorella e chiama i carabinieri: fermato un uomo

Ha telefonato al 112 dicendo di aver appena ucciso la sorella a coltellate. Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di famiglia a San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, per Noemi Riccardi, 23 anni, non c’era più nulla da fare. A confessare l’omicidio è stato il fratello, Vincenzo Riccardi, 25 anni, che ai militari ha parlato di un gesto compiuto in un “raptus di follia”.

Secondo una prima ricostruzione, subito dopo l’accoltellamento il giovane avrebbe avviato una videochiamata alla madre, che non era in casa in quel momento, mostrandole il corpo della figlia senza vita. Poi la chiamata al numero di emergenza, con la confessione diretta alla centrale operativa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola e un equipaggio del 118. All’arrivo nell’abitazione, i militari hanno trovato il 25enne ancora presente, in forte stato di agitazione, e la sorella riversa a terra, già priva di vita. L’uomo non ha tentato la fuga e ha confermato agli investigatori di essere l’autore dell’aggressione.

“Ero esasperato, non ce la facevo più”, avrebbe detto Vincenzo Riccardi ai carabinieri, ribadendo di aver agito d’impulso e senza premeditazione.

La giovane sarebbe stata colpita con almeno sei coltellate al corpo, inferte con un coltello da cucina recuperato all’interno dell’abitazione. Il numero esatto dei fendenti e la dinamica delle ferite saranno definiti dall’autopsia disposta dalla Procura.

Dalle prime informazioni raccolte, non risulterebbero al momento precedenti episodi di violenza domestica o denunce formali riguardanti la famiglia. I tre – madre, figlio e figlia – vivevano insieme nell’appartamento di San Paolo Bel Sito, ma la donna non era presente al momento dell’aggressione. Sarà ascoltata dagli inquirenti per ricostruire il clima familiare e le eventuali tensioni che precedevano il delitto.

Un ulteriore elemento finito sotto la lente degli investigatori riguarda la condizione di salute dei due fratelli. Sia Noemi che Vincenzo, secondo quanto riferito a livello investigativo, erano seguiti dal centro di salute mentale di Nola. Il 25enne risultava inserito in un percorso terapeutico già avviato, mentre anche la sorella era in cura presso lo stesso servizio territoriale.

La Procura sta acquisendo la documentazione sanitaria e lavorando per ricostruire il quadro clinico di entrambi: dovranno essere valutati eventuali segnali di crisi recenti, modifiche nelle terapie o situazioni che possano aver inciso sullo stato psichico del giovane nelle ore e nei giorni precedenti all’omicidio.

Gli inquirenti stanno inoltre analizzando con attenzione la videochiamata effettuata dal ragazzo alla madre subito dopo l’uccisione. Si cercherà di chiarire la durata del collegamento, le parole pronunciate, le reazioni della donna e l’esatto momento in cui la scena è stata interrotta. Un tassello considerato importante per definire la sequenza cronologica dei fatti e la lucidità del 25enne dopo l’aggressione.

Nell’abitazione non sono emersi, al momento, segni di colluttazione con terze persone né elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri soggetti. L’ipotesi prevalente resta quella di un delitto maturato all’interno delle mura domestiche, al culmine di una tensione familiare che il giovane definisce come “esasperazione”, ma che dovrà essere verificata attraverso testimonianze e accertamenti tecnici.

Gli investigatori stanno procedendo ai rilievi scientifici sulla scena del crimine, al sequestro dell’arma e alla raccolta di eventuali tracce utili. Saranno ascoltati vicini di casa, conoscenti e operatori del centro di salute mentale che seguivano i due fratelli, per delineare con maggiore precisione il contesto in cui è esploso il dramma.

La comunità di San Paolo Bel Sito, piccolo centro del Nolano, è sotto choc per l’ennesima tragedia familiare consumata in casa. La morte di Noemi e l’arresto del fratello lasciano aperti molti interrogativi sul ruolo dei disagi psichici, sulle dinamiche affettive all’interno del nucleo e sui segnali che, se colti in tempo, avrebbero forse potuto evitare l’epilogo di questa vicenda.

Vincenzo Riccardi è attualmente in stato di fermo in caserma, in attesa delle decisioni della Procura di Nola sulla convalida e sulle eventuali misure cautelari. Le indagini proseguono per definire con precisione il movente e accertare tutte le responsabilità.

