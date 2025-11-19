Edizione n° 5889

Home // Economia // Saldo TARI 2025: la Provincia paga oltre 66mila euro al Comune di Foggia

PROVINCIA Saldo TARI 2025: la Provincia paga oltre 66mila euro al Comune di Foggia

La Provincia di Foggia versa al Comune il saldo TARI 2025 per gli immobili di sua proprietà nel capoluogo

Saldo TARI 2025: la Provincia paga oltre 66mila euro al Comune di Foggia

Foggia dall'alto Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Economia // Foggia //

La Provincia di Foggia versa al Comune il saldo TARI 2025 per gli immobili di sua proprietà nel capoluogo. Con una determinazione del Settore Finanziario (n. 1916 del 17 novembre 2025), la dirigente Rosa Lombardi ha impegnato complessivamente 66.371,80 euro, di cui 63.211,80 euro per la tassa rifiuti e 3.160 euro per il tributo ambientale provinciale TEFA.

L’importo si riferisce ad alcuni edifici strategici per l’ente, fra cui la sede istituzionale di Piazza XX Settembre 20, il fabbricato di via Telesforo e l’immobile di via Castiglione, per una superficie complessiva di oltre 24mila metri quadrati.

Nel provvedimento viene richiamato il quadro normativo che disciplina la tassa rifiuti: dalla legge 147/2013, che ha istituito la TARI per coprire i costi di raccolta e smaltimento, al regolamento comunale di Foggia sull’Imposta Unica Comunale e alle successive delibere che hanno definito scadenze e modalità di pagamento. In particolare, il Consiglio comunale ha stabilito quattro rate annuali – maggio, luglio, settembre e dicembre – con possibilità di pagamento in unica soluzione e conguaglio finale sulla base delle tariffe approvate per il 2025.

Le tariffe TARI 2025 del Comune sono state approvate con delibera consiliare n. 121 del 25 giugno 2025 e pubblicate sul portale del Ministero dell’Economia lo scorso agosto. Su queste basi è stato emesso l’avviso di pagamento n. 59424, con scadenza fissata al 5 dicembre 2025.

La Provincia provvederà al saldo attraverso un successivo atto di liquidazione, utilizzando le risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2025–2027, approvato a fine 2024, e nel Piano esecutivo di gestione 2025–2027. Nel dispositivo finale si dà atto della regolarità tecnica e contabile del provvedimento e si dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza amministrativa.

A cura di Giovanna Tambo.

