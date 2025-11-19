Edizione n° 5890

San Marco in Lamis, la provocazione sui parcheggi: «Convertiamo la Villa Comunale?»

PARCHEGGI San Marco in Lamis, la provocazione sui parcheggi: «Convertiamo la Villa Comunale?»

Il ritorno dei parcheggi a pagamento a San Marco in Lamis ha acceso il dibattito sui social tra favorevoli e contrari

San Marco in Lamis, la provocazione sui parcheggi: «Convertiamo la Villa Comunale?»

Villa Comunale San Marco In Lamis - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Manfredonia

Il ritorno dei parcheggi a pagamento a San Marco in Lamis ha acceso il dibattito sui social tra favorevoli e contrari. Tra le voci più “alternative” spicca quella della pagina Facebook San Marco Per i Sammarchesi, che propone una riflessione sulla mobilità cittadina.

«Il problema dei parcheggi continua a creare difficoltà, e il parcheggio a pagamento non è una soluzione sostenibile», si legge nel post. La pagina sottolinea come molte famiglie abbiano una macchina per ogni componente, rendendo oneroso il sistema attuale.

La provocazione avanzata riguarda la Villa Comunale, con due possibili alternative:

  • Rendere la Villa uno spazio vivo, con eventi, mercatini e iniziative che riportino vitalità al paese.
  • Convertirla in area parcheggio, aumentando gratuitamente o a costi minimi i posti disponibili, senza gravare economicamente sulle famiglie.

La pagina invita l’Amministrazione a avviare uno studio serio e un confronto pubblico, perché le scelte sulla mobilità siano condivise e sostenibili.

La domanda resta aperta: i cittadini sarebbero favorevoli a questa proposta provocatoria?

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

1 commenti su "San Marco in Lamis, la provocazione sui parcheggi: «Convertiamo la Villa Comunale?»"

  1. Uno studio serio sulla mobilità urbana e sulla mobilità sostenibile non è mai stato effettuato. Inoltre il servizio di trasporto pubblico urbano con bus è attualmente insufficiente e inadeguato.
    Il parcheggio a pagamento non sembra la soluzione migliore, mentre sarebbe auspicabile il parcheggio a tempo (ad es. per 1 ora, senza possibilita di prolungare) tramite rilascio gratuito dello scontrino con targa autoveicolo presso la colonnina elettronica.
    Inoltre bisognerebbe valutare la possibilità di creare nuovi parcheggi e autosilos (mercato di via Rosselli e spazio dietro all’edificio Balilla). Eventualmente ripristinare il parcheggio tra via la Piscopia e Piazza Oberdan ed anche la viabilità in Piazza Madonna delle Grazie… tanto ora ci transita di tutto nonostante sia “area pedonale”!

