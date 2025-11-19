San Marco in Lamis, la provocazione sui parcheggi: «Convertiamo la Villa Comunale?»

Il ritorno dei parcheggi a pagamento a San Marco in Lamis ha acceso il dibattito sui social tra favorevoli e contrari. Tra le voci più “alternative” spicca quella della pagina Facebook San Marco Per i Sammarchesi, che propone una riflessione sulla mobilità cittadina.

«Il problema dei parcheggi continua a creare difficoltà, e il parcheggio a pagamento non è una soluzione sostenibile», si legge nel post. La pagina sottolinea come molte famiglie abbiano una macchina per ogni componente, rendendo oneroso il sistema attuale.

La provocazione avanzata riguarda la Villa Comunale, con due possibili alternative:

Rendere la Villa uno spazio vivo , con eventi, mercatini e iniziative che riportino vitalità al paese.

, con eventi, mercatini e iniziative che riportino vitalità al paese. Convertirla in area parcheggio, aumentando gratuitamente o a costi minimi i posti disponibili, senza gravare economicamente sulle famiglie.

La pagina invita l’Amministrazione a avviare uno studio serio e un confronto pubblico, perché le scelte sulla mobilità siano condivise e sostenibili.

La domanda resta aperta: i cittadini sarebbero favorevoli a questa proposta provocatoria?

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.