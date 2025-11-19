Edizione n° 5890

Totaro (M5S): «La casa per i giovani è un'emergenza. Servono politiche con impatto generazionale obbligatorio»

CASA MANFREDONIA Totaro (M5S): «La casa per i giovani è un’emergenza. Servono politiche con impatto generazionale obbligatorio»

Le nuove generazioni al centro dell’agenda politica. È questo il fulcro delle dichiarazioni del dott. Gianluca Totaro, consigliere comunale di Manfredonia e candidato al Consiglio regionale della Puglia per il Movimento 5 Stelle

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Le nuove generazioni al centro dell’agenda politica. È questo il fulcro delle dichiarazioni del dott. Gianluca Totaro, consigliere comunale di Manfredonia e candidato al Consiglio regionale della Puglia per il Movimento 5 Stelle, che interviene su uno dei temi più delicati e urgenti: il diritto alla casa e le politiche dedicate ai giovani.

«Uno dei temi attuali più importanti è quello della casa per i giovani, che ormai è diventata una vera emergenza», dichiara Totaro, sottolineando come il problema dell’accesso all’abitazione sia ormai “sistemico” e non più rinviabile.

Secondo il candidato, solo una classe dirigente che vive quotidianamente le difficoltà delle nuove generazioni può interpretarne i bisogni reali e trasformarli in risposte concrete. In questo quadro Totaro cita la proposta avanzata da Antonio Decaro: un contributo da 30.000 euro per l’acquisto della prima casa, definito «un aiuto concreto, capace di incidere realmente sulla vita dei giovani pugliesi».

«Le politiche giovanili? Non esiste un perimetro. Solo chi vive la comunità può comprenderle»

Totaro evidenzia la mancanza di una definizione chiara e strutturata delle politiche giovanili in Italia. «Non si può parlare di politiche giovanili perché non c’è un perimetro che le definisce», afferma.

Per lui, il punto di partenza non è la teoria, ma l’ascolto diretto. «Solo vivendo la comunità dei giovani si possono comprendere i bisogni reali e portarli nelle istituzioni».

Dal tema dei trasporti alla sanità, passando per l’istruzione: un ventaglio ampio di ambiti nei quali, sostiene, la voce dei giovani è ancora poco rappresentata, ma indispensabile per individuare soluzioni praticabili.

Candidato più giovane della competizione regionale, Totaro rivendica il valore della partecipazione attiva dei ragazzi. «Mi aspetto che noi giovani ci uniamo per difendere i nostri diritti e rispondere alle nostre esigenze».

Una chiamata all’unità generazionale che punta a colmare il divario esistente tra istituzioni e cittadini tra i 18 e i 35 anni, spesso esclusi dai processi decisionali o destinatari di misure sporadiche e non strutturali.

Tra i punti più innovativi lanciati da Totaro c’è la richiesta di introdurre l’obbligatorietà della valutazione di impatto generazionale su ogni politica pubblica, uno strumento pensato per verificare quanto una misura incida realmente sulle opportunità future dei giovani.

L’obiettivo è concreto: garantire che almeno il 25% dei fondi di ogni politica regionale sia destinato alla fascia 18-35 anni. Una quota che mira a riequilibrare la distribuzione delle risorse e a riconoscere ai giovani un ruolo centrale nello sviluppo della Puglia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

LASCIA UN COMMENTO