Trentennale Parco del Gargano: a Monte Sant’Angelo la 'Giornata Nazionale dell’Albero'

Il Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito delle iniziative per il trentennale della sua istituzione, promuove a Monte Sant’Angelo la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero, in programma venerdì 21 novembre presso l’auditorium della Parrocchia dell’Immacolata Concezione.

L’evento, dal titolo “Gli alberi: un contributo alla vita”, prenderà il via alle 9.30 e coinvolgerà gli alunni delle scuole locali in attività didattiche e ricreative dedicate alla tutela dell’ambiente, affiancate da momenti di educazione ambientale a cura dei Carabinieri Forestali.

Nel corso della mattinata è prevista anche la messa a dimora di nuovi alberi nel giardino antistante la parrocchia, un gesto simbolico realizzato insieme agli studenti e accompagnato dalla benedizione del parroco, Padre Antonio Zoccano. L’iniziativa punta a rafforzare la sensibilità ambientale e il valore del patrimonio naturale del territorio garganico.

Lo riporta su Facebook, Ente Parco Nazionale del Gargano.