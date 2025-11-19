Edizione n° 5890

Home // Gargano // Trentennale Parco del Gargano: a Monte Sant’Angelo la ‘Giornata Nazionale dell’Albero’

GARGANO Trentennale Parco del Gargano: a Monte Sant’Angelo la ‘Giornata Nazionale dell’Albero’

L'evento coinvolgerà gli alunni delle scuole locali in attività didattiche e ricreative dedicate alla tutela dell’ambiente

Trentennale Parco del Gargano: a Monte Sant’Angelo la 'Giornata Nazionale dell’Albero'

Monte Sant'Angelo - ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Il Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito delle iniziative per il trentennale della sua istituzione, promuove a Monte Sant’Angelo la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero, in programma venerdì 21 novembre presso l’auditorium della Parrocchia dell’Immacolata Concezione.

L’evento, dal titolo “Gli alberi: un contributo alla vita”, prenderà il via alle 9.30 e coinvolgerà gli alunni delle scuole locali in attività didattiche e ricreative dedicate alla tutela dell’ambiente, affiancate da momenti di educazione ambientale a cura dei Carabinieri Forestali.

‘Giornata Nazionale dell’Albero’

Nel corso della mattinata è prevista anche la messa a dimora di nuovi alberi nel giardino antistante la parrocchia, un gesto simbolico realizzato insieme agli studenti e accompagnato dalla benedizione del parroco, Padre Antonio Zoccano. L’iniziativa punta a rafforzare la sensibilità ambientale e il valore del patrimonio naturale del territorio garganico.

Lo riporta su Facebook, Ente Parco Nazionale del Gargano.

1 commenti su "Trentennale Parco del Gargano: a Monte Sant’Angelo la ‘Giornata Nazionale dell’Albero’"

  1. Che non restino solo parole! Bisogna piantare alberi, ovunque sia possibile, lì dove c’erano e ormai non ci sono più, nei nuovi spazi e nelle aiuole spogli e spesso sporche, nel centro e nelle periferie. E farlo a tempo debito, aiutarli a crescere e tutelarli. Ci vogliono esempi e azioni concrete!

Lascia un commento

