Tricase: sequestrata villa di lusso abusiva sulla costa protetta

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno sequestrato una villa di pregio con piscine, utilizzata illegalmente come casa vacanze, lungo il litorale della marina di Tricase.

L’immobile si trova all’interno del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, classificato come Sito di Rilevanza Naturalistica, e rappresenta un caso emblematico di abusivismo edilizio e demaniale. I controlli hanno evidenziato come la struttura, realizzata senza alcun titolo edilizio, paesaggistico e demaniale, avesse alterato il paesaggio naturale, compromettendo la qualità ambientale dell’area protetta.

Le indagini hanno rilevato inoltre gravi irregolarità nella gestione dei reflui, con scarichi domestici e piscine immessi nel suolo e nella falda acquifera, e l’esercizio di attività ricettive senza le previste autorizzazioni comunali e senza esposizione del Codice Identificativo Nazionale all’interno della struttura e sul sito web pubblicitario.

Il sequestro ha interessato 3.100 mq di proprietà privata, comprensivi degli immobili per un totale di 282 mq destinati ad ospitare turisti, a scopo probatorio per la ricostruzione delle violazioni urbanistiche, edilizie e demaniali. Le condotte sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza aeronavale nella tutela del patrimonio ambientale e nella lotta all’abusivismo edilizio e all’economia sommersa, contrastando pratiche che consentono vantaggi fiscali indebiti e danneggiano l’equilibrio economico del Paese.