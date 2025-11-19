FOGGIA – Il botta e risposta tra il consigliere regionale Antonio Tutolo e il collega Napoleone Cera potrebbe spostarsi dal terreno social a quello istituzionale. È lo stesso Tutolo ad annunciare, in una nota, la sua disponibilità a un confronto pubblico “domani, direttamente con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a San Marco in Lamis”.

Secondo il consigliere, Cera “continua a riempire la mia bacheca con commenti che dovrebbero avere risposte in un confronto diretto”. Da qui la proposta: trasformare le polemiche online in un faccia a faccia politico, alla presenza del leader della Lega.

I temi sul tavolo: “Tubone”, sanità e autonomia differenziata

Tutolo elenca una serie di questioni che, a suo dire, “riguardano la vita quotidiana dei cittadini della Capitanata” e che vorrebbe sottoporre insieme a Cera al ministro Salvini. In primo piano la vicenda del cosiddetto “Tubone”, la condotta del Liscione: «Dai 190 milioni annunciati si è passati a 130: vorremmo sapere dove sono finiti i soldi», afferma il consigliere regionale.

Altro tema caldo, la sanità in Capitanata: mancanza di medici negli ospedali provinciali e interrogativi sulle soluzioni che il Governo intende adottare. Tra le proposte che Tutolo mette sul tavolo, anche l’ipotesi di eliminare “lo sbarramento del primo semestre” per facilitare l’accesso alla professione.

Non manca un riferimento agli effetti dell’autonomia differenziata, con l’idea di affrontare con Salvini le ricadute sul territorio foggiano.

“Qual è il progetto del Governo per la provincia di Foggia?”

Nel comunicato, Tutolo ricorda di aver già discusso in passato con Salvini della galleria Passo del Lupo e annuncia la volontà di tornare sul tema. Ma la domanda centrale che il consigliere dice di voler porre al ministro resta una: «Qual è l’idea di sviluppo che ha il Governo per la provincia di Foggia?». «È una domanda che pongo da quando mi sono insediato in Regione 5 anni fa – sottolinea – e credo che tutti i cittadini della Capitanata siano interessati a conoscere la risposta».

Il consigliere conclude rivendicando la propria disponibilità al dialogo, purché finalizzato ai problemi concreti del territorio: «Io sono sempre pronto al confronto utile e serio e a portare i problemi veri della nostra terra davanti a chi deve dare risposte. Se questo è il confronto che immagino, secondo me, facciamo il botto».