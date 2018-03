Andria, furti, droga, 6 arresti

Di:



città Federiciana, dedito ai furti di auto, seguiti da richiesta estorsiva e restituzione ai proprietari con il metodo del “cavallo di ritorno” e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre cinquanta militari, con l’ausilio di unità cinofile, stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di altrettanti soggetti che dovranno rispondere, a vario titolo, di estorsione, furto aggravato, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di esplosivo in luogo pubblico. L’indagine ha anche consentito di far luce su un grave attentato dinamitardo verificatosi ad Andria nel dicembre del 2003 quando, una deflagrazione provocata da un chilo di tritolo provocò ingenti danni ad una palazzina di tre piani, tre veicoli e diverse abitazioni.





