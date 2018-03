Di:



(ANSA) – BARI – UN agguato compiuto a colpi di pistola e fucile, che non ha provocato feriti, è stato compiuto al rione S. Paolo di Bari. A quanto appreso, i proiettili sono stati sparati dagli occupanti di una Volkswagen Passat contro un’ utilitaria di colore scuro che transitava in viale delle Regioni.

Uno dei proiettili ha perforato la vetrina di un parrucchiere da uomo. Sul posto i carabinieri hanno finora recuperato tre bossoli di fucile e sei di pistola calibro 9. Bari, agguato senza feriti ultima modifica: da

