In arrivo piogge e temporali nel Gargano (st@-tpn - IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Di:



(ANSA) – ROMA, 19 DIC – La perturbazione che sta interessando i settori più occidentali dell’Italia continua a determinare condizioni di maltempo che domani interesseranno anche Basilicata e Puglia, con forti venti su tutte le aree di ponente e ioniche. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che integra ed estende quello di ieri, che prevedeva temporali e venti forti su Sardegna, Sicilia e Calabria e nevicate fino a quote di pianura sulle regioni del nord-ovest. Temporali su Puglia e Basilicata ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.