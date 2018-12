Di:

Devi trasferire dei soldi ad un parente o ad un amico per un regalo o per un prestito? Devi pagare la prestazione di un artigiano che ti ha fatto un lavoro in casa? Devi versare una tassa al Comune o allo Stato? La soluzione più comoda, ma anche a volte obbligata per lasciare traccia del pagamento, è quella del bonifico. Tuttavia, anche quando si sceglie questa via, ci sono diverse opzioni: il bonifico online o allo sportello. Quale conviene?

www.laleggepertutti.it