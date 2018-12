La raccolta fondi per Francesca di San Nicandro diventa virale

Di:

Foggia. Un fiume di solidarietà per la piccola Francesca di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia: una storia diventata virale sui social media nelle ultime 24 ore, grazie a oltre 4mila condivisioni su facebook. Quasi 400 persone hanno donato oltre 11mila euro per permettere alla sua famiglia di avere i soldi per affrontare le spese che comporta il trasferimento e il

ricovero della bambina presso l’ospedale Gaslini di Genova. Il tutto è partito dall’appello del padre Alessio sulla piattaforma di raccolta fondi sociale GoFundMe

“Sono disoccupato e mia moglie è casalinga, non riusciamo ad affrontare le spese per le cure di Francesca, affetta da un tumore al rene sinistro”.

“La bimba è nata sorda. I medici hanno effettuato un impianto cocleare e dopo questo intervento presentava sempre febbre – racconta il padre – Facendo tutti i controlli hanno scoperto un neuroblastoma al rene. Francesca è stata così sottoposta all’ospedale di San Giovanni Rotondo ad una terapia composta da chemio per ridurre la massa di 11 cm e togliere le cellule malate dai linfonodi colpiti”.

Dopo il 6° ciclo di chemio una brutta sorpresa: la piccola ha sofferto un arresto cardiaco di 70 minuti. “I minuti più lunghi della nostra vita – spiega Alessio – Per fortuna Francesca miracolosamente si riprese e dopo un periodo passato in rianimazione continuò con altri 8 cicli di chemio di mantenimento”. Dopo un ulteriore accertamento i medici pugliesi hanno dato il via al trasferimento della piccola all’ospedale Gaslini di Genova, dove è ricoverata da fine ottobre. Vista l’attività della massa tumorale Francesca sta continuando la chemio e deve effettuare un trapianto di cellule staminali e radioterapia. Un percorso terapeutico di circa sei mesi.

“La mia famiglia (io, mia moglie e i miei due figli Francesca e Edoardo di 7 anni) si trova domiciliata a Genova da ottobre. Le spese sono diventate insostenibili purtroppo.

Non riusciamo più a seguire né le spese della nostra casa in Puglia né quelle che ogni giorno dobbiamo affrontare per vivere qua”.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/un-aiuto-per-francesca