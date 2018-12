Manovra. M5S “Ecobonus fino a 6000 euro e nessuna tassa su utilitarie”

Di:

Bari. Si scioglie il nodo sull’ecobonus, previsto nella manovra di bilancio. Dopo le voci su un eventuale tassazione delle auto più inquinanti già in circolazione, la maggioranza gialloverde fa chiarezza sulla norma e il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo 5 Stelle in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni spiega le principali novità di una misura che il M5S considera una vera e propria rivoluzione per la mobilità.

“La Legge di Bilancio 2019 – spiega Scagliusi (M5S) – è la manovra del Popolo perché per la prima volta è stata pensata interamente per i cittadini e non per i finanziatori dei partiti. La norma su bonus per acquisto nuove auto ecologiche è stata migliorata ascoltando tutte le indicazioni di associazioni e parti interessate. Siamo molto soddisfatti di aver rimodulato in positivo la norma che premia l’acquisto di auto più ecologiche, senza penalizzare chi acquista utilitarie. Prevediamo un altissimo bonus, fino a 6.000 euro, per chi rottama la vecchia autovettura mentre è previsto uno sconto fino a 4.000 euro senza rottamazione per l’acquisto di auto con emissioni di anidride carbonica nulle o bassissime, a partire da marzo 2019”.

Nella nuova formulazione della norma, ora anche chi acquista motocicli elettrici e ibridi riceverà un ecosconto fino a 3.000 euro e un contributo per la rottamazione fino al 30% sul prezzo d’acquisto. Un primo vero segnale di cambiamento che, anche in Italia, indica al settore e ai cittadini la sostenibilità ambientale come direzione imprescindibile.

Redazione StatoQuotidiano.it