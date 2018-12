Mercato anticipato al 24 dicembre, assessore Starace “Rispettate le regole”

Di:

Manfredonia, 19 dicembre 2018. Il mercato settimanale della prossima settimana non potendo svolgersi nel giorno di martedì come normalmente avviene, in quanto Natale, si terrà lunedì 24 dicembre.

Questo è quanto disposto dall’amministrazione comunale di Manfredonia nella persona dell’ass. alle Attività produttive ed alle Risorse umane, avv. Innocenza Starace: “La decisione di anticipare la data per il mercato settimanale al 24 dicembre è stata presa nel rispetto di quanto disposto dall’art. 34 di delibera del Consiglio comunale n.115 del 10.12.2009 (“Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è posticipato al successivo”).

Inoltre, positivi sono stati i riscontri delle rappresentanze della varie categorie di consumatori ed esercenti, tra cui Confesercenti e Confcommercio, che prontamente interrogate sulla questione hanno approvato la stessa decisione di anticipare a lunedì 24 dicembre lo svolgimento del mercato settimanale”.

Nonostante questi comunicati siano stati già portati a pubblica conoscenza, continuano le proteste dei commercianti locali che possiamo riassumere con alcuni stralci di questa emblematica lettere giunta a Statoquotidiano: “…anticipando il mercato al 24 dicembre, si è fatto solo danno ai commercianti di Manfredonia facendo la gioia di operatori che provengono da altri paesi. Ciò che si deve tutelare prima di tutto è il commercio ed il guadagno locale che non c’è quasi più…”.

A cura di Libera Maria Ciociola