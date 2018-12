“I nuovi talenti, aperte le iscrizioni alla prima edizione”

Di:

Hai un talento o credi di averlo? I NUOVI TALENTI E’ PER TE! Al via il nuovo Concorso Regionale per giovani talenti nelle discipline Canto, Danza e Recitazione.

“Il nuovo Talent è un trampolino di lancio per tutti coloro i quali già coltivano una passione artistica e desiderano emergere, ma anche per chi intende approcciare oggi al mondo dell’arte e dello spettacolo. Questi ultimi potranno essere seguiti dai nostri insegnanti, ad esempio, naturalmente a tariffe agevolate e riservate agli iscritti. Le audizioni sono aperte a bambini, ragazzi e adulti”- così l’ideatore Stefano Favale.

Per tutti coloro che risiedono nella provincia di Foggia è prevista un’audizione di ingresso, che si terrà a Manfredonia, un vero e proprio casting dinanzi ad una commissione esaminatrice. I residenti delle altre province pugliesi invece potranno eventualmente scegliere tra audizione e video-casting .

Uno staff di altissimo livello seguirà il percorso artistico di crescita di ciascuno iscritto, attraverso una serie di eventi che garantiranno ampia visibilità e culmineranno con la finalissima estiva del 2019.

Ai vincitori di ogni disciplina verranno assegnati premi e opportunità.

E’ previsto un parterre di grandi ospiti in giuria, in occasione della finalissima che sarà trasmessa in tv.

Il nostro staff tecnico, rigorosamente manfredoniano, è così composto:

INSEGNANTE RITA VACCARELLA – DANZA CLASSICA E MODERNA

INSEGNANTE RAFFAELLA PALUMBO – MUSICA LEGGERA E LIRICA

INSEGNANTE ANTONIO DEL NOBILE – DIZIONE, RECITAZIONE E TEATRO

Inoltre il regista cinematografico VINCENZO TOTARO valuterà eventuali profili interessanti per le sue produzioni, mentre STEFANO FAVALE individuerà eventuali profili da formare per la PRESENTAZIONE di un evento/spettacolo in tv, radio e live.

A completare lo staff Matteo Mancini, prezioso coordinatore organizzativo, ed altre figure che verranno annunciate in seguito.

Per richiedere informazioni e prenotarsi per l’audizione scrivere una mail a: inuovitalentipuglia@gmail.com mailto:inuovitalentipuglia@gmail.com

Pagina facebook @inuovitalenti

