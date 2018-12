Orsara, bomba al bancomat, riunione in Prefettura

Di:

ORSARA DI PUGLIA (Fg) –. “Sono molto grato al Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, e ai dirigenti provinciali delle forze dell’ordine che, martedì 18 dicembre, nel corso della riunione del Coordinamento provinciale delle forze di polizia, mi hanno assicurato un potenziamento del controllo del territorio a Orsara di Puglia dopo gli ultimi episodi accaduti in paese”. A margine della riunione in Prefettura, il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, ha espresso con queste parole la propria soddisfazione per l’esito dell’incontro convocato dal Prefetto in seguito a una sua richiesta. “Subito dopo il fallito tentativo di svaligiare il bancomat della Bper di Orsara”, ha spiegato Tommaso Lecce, “ho chiamato la Prefettura per chiedere un incontro.

Il Prefetto ha mostrato subito un’attenzione e una sensibilità encomiabili”. Alla riunione del Coordinamento provinciale delle forze di polizia, martedì 18 dicembre, Tommaso Lecce ha esposto i motivi di crescente preoccupazione della popolazione orsarese. Oltre all’ordigno che ha fatto esplodere il bancomati Bper, infatti, negli ultimi due mesi a Orsara di Puglia sono stati compiuti due furti nelle abitazioni e due incendi dolosi, uno ha interessato un’abitazione e l’altro ha danneggiato tre automobili. “Con il comandante dei Carabinieri di Orsara c’è una collaborazione continua e costante”, ha aggiunto il sindaco orsarese.

“A Orsara è già attivo un sistema di videosorveglianza in alcuni punti strategici del paese. Nei prossimi mesi, grazie al Patto per la sicurezza sottoscritto alcuni mesi fa in Prefettura e al conseguente piano che abbiamo candidato a finanziamento, il sistema di videosorveglianza sarà ampliato. Al Prefetto e alle forze provinciali di polizia ho esposto i motivi di una preoccupazione crescente tra la popolazione di Orsara. Non siamo abituati a sentirci nel centro del mirino della criminalità tra furti, incendi dolosi e bombe che fanno saltare i bancomat. Il nostro è un paese dove queste cose, per fortuna, accadono raramente. L’incontro in Prefettura è stato molto positivo. Il Prefetto e le forze provinciali di polizia hanno confermato il loro impegno attento, sensibile e vigile rispetto alle istanze che arrivano anche da un piccolo comune come il nostro. I servizi di controllo del territorio saranno potenziati, ed è importante che anche noi cittadini continuiamo a collaborare con le forze dell’ordine”, ha concluso Tommaso Lecce.