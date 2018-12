Quanto costa uno sfratto?

Di:

Hai dato in locazione un appartamentino che non utilizzavi, così da poterci ricavare qualcosa ed evitare che l’immobile potesse diventare ben presto fatiscente. Hai provveduto a stipulare il contratto con il tuo inquilino e a registrarlo presso l’agenzia delle entrate. All’inizio tutto bene, fino a quando il conduttore (cioè, la persona a cui hai affittato la casa) si è reso inadempiente di una mensilità; porti pazienza, sperando che si ravveda e ti paghi nei prossimi giorni.

Passa ancora un altro mese, e poi un altro ancora: nonostante i ripetuti solleciti, l’inquilino moroso non ti versa più nemmeno il becco d’un quattrino; praticamente, vive a scrocco in casa tua. In quel momento, la prima cosa che ti viene in mente è quella di riappropriarti di ciò che è tuo, cioè dell’appartamento che gli hai dato in locazione attraverso regolare contratto.

fonte www.laleggepertutti.it