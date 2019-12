Aggressione a Foggia, presidente associazione “Michela è stata pestata..”

“Vorrei ricordare che Michela è stata pestata selvaggiamente da questa gente, onestamente non vorremmo che tra un po’ venissero santificati. Iniziamo nel dire che già esiste una denuncia a carico di queste persone e che la signora Michela non aveva nessuna intenzione di filmare il bambino, ma era premunita in memore dei vecchi episodi di violenza verso la sua persona.

Non ci vuole molto a prepararsi la scena di un video per portare acqua al proprio mulino, riferito ai video mandati in onda durante il programma della D’urso. La giornalista è stata più di una volta in quel giardino e non ha mai detto di sentire puzza di escrementi di gatto e onestamente vi posso assicurare che se ci sono non puoi far a meno di sentirla. Per finire vi dico che Michela ha 4 gatti che vivono in casa e non in giardino, quindi la colonia è di soli 5 gatti“.

Sono le precisazioni della presidente dell’associazione “Guerrieri con la coda“, associazione di cui fa parte anche la signora Michela, donna aggredita a Foggia dai vicini a causa della presenza di un colonia felina in casa.

Il programma Pomeriggio Cinque è tornato ieri sul caso della signora.

Durante la trasmissione a rispondere alle accuse è Lia, la vicina che avrebbe aggredito Michela.Sembrerebbe che i gatti non siano cinque, bensì undici,di cui solo sei sarebbero della signora Michela (dunque gli unici vaccinati).

Vedendo ancora una volta l’atrio di casa sporco, la signora Lia ha girato un video che ha poi mostrato a Pomeriggio Cinque, raccontando la sua versione dei fatti: sembrerebbe che dopo aver cercato l’ennesimo confronto civile, Lia si sarebbe esasperata perché Michela riprendeva col telefonino suo figlio di un anno. “Quando io mi sono avvicinata le ho buttato il cellulare a terra, lei mi ha spinto in casa, mi ha aggredito e mi sono difesa”.