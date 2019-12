Angelo Cera resta ai domiciliari: Gip rigetta istanza scarcerazione

Foggia, 19 dicembre 2019. Con recente provvedimento (18.12.2019), il Gip del Tribunale di Foggia, Armando Dello Iacovo, ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Angelo Cera, ex coordinatore provinciale dell’Unione di Centro.

Lo confermano a StatoQuotidiano gli stessi avvocati Francesco Sisto e Pasquale Spagnoli.

Il rigetto del Gip dello Iacovo segue il parere contrario espresso dal Pm.

Come risaputo, Angelo Cera era stato interessato da un’ordinanza di custodia cautelare lo scorso 17 ottobre 2019, con il figlio Napoleone, con l’accusa di tentata concussione. Con provvedimento dello scorso novembre 2019, sono stati invece revocati gli arresti domiciliari a Napoleone. “La riqualificazione giuridica del reato originario di tentata concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità; e la presa di distanza di Napoleone Cera dal padre Angelo, come dimostrerebbe un messaggio Whatsapp inviato dallo stesso Napoleone Cera alla madre lo scorso 17 febbraio: sono questi i due elementi posti alla base della decisione del gip del Tribunale di Foggia Armando Dello Iacovo di revocare dopo 35 giorni i domiciliari a Napoleone Cera, 39 anni, di San Marco in Lamis, consigliere regionale dei «Popolari», sospeso dopo l’arresto, imponendogli l’obbligo di dimora nel centro garganico. L’indagato è quindi tornato libero da 48 ore”. Così La Gazzetta del Mezzogiorno.