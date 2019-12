Foggia, botte e minacce a cassiera in supermercato: indagini PS

Il secondo intervento per rapina consumata è avvenuto in Via Guido d’Orso presso un supermercato, verso le 19.30 due uomini con il volto travisato entravano nell’esercizio commerciale e tentavano di aprire i cassetti dei registratori di cassa senza riuscirvi. La cassiera sotto la minaccia di un coltello ed uno schiaffone veniva costretta ad aprire il cassetto e a consegnare l’incasso ai malviventi che subito dopo si davano alla fuga. Sono in corso indagini per risalire agli autori degli atti criminosi.