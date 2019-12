Foggia. Tentata rapina in stazione di servizio in via Bari

Foggia. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia sono intervenuti, lo scorso 18 dicembre, in Via Bari presso una Stazione di servizio per tentata rapina.

Sul posto gli Agenti apprendevano che verso le 16:00 sopraggiungevano presso il distributore, due giovani a bordo di un motociclo, dal quale scendeva solo il passeggero.

Lo stesso, che indossava il casco, si avvicinava al titolare e puntandogli la pistola gli chiedeva di consegnare l’intero incasso. Il titolare spingeva all’indietro il malfattore e si allontanava velocemente; il rapinatore udite le urla della madre che aveva attirato anche alcuni passanti, si vedeva costretto a desistere e a darsi alla fuga a bordo del motociclo.