“Hydra”. Truffa, autoriciclaggio e false fatturazioni: 5 arresti a Foggia

I militarie del, nonché con la collaborazione altresì della Sezione di P.G./ aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, stanno eseguendonei confronti di altrettanti soggetti, componenti di un’associazione a delinquere (art. 416 C.P.) dedita alle truffe ai danni dell’INPS (art. 640 C.P.), all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000) e autoriciclaggio(art. 648 ter C.P.).

fotogallery enzo maizzi

PH ENZO MAIZZI, 19.12.2019 operazione HYDRA (ph enzo maizzi)

In particolare, attraverso la costituzione di diverse società fantasma, strumentali all’emissione di fatture e alla finta assunzione fino a 74 dipendenti di 3 società cooperative, consentivano il percepimento di indennità di disoccupazione che veniva, in parte, riversata al Putignano Giovanni per un danno complessivo all’Inps di €. 500.000 circa.

Per far ciò, sono state emesse fatture per operazioni inesistenti di oltre €. 1.850.000 con un’evasione di imposta (tra IVA e IRES) di oltre €. 750.000.

Nel corso dell’operazione, verranno sottoposti a sequestro anche:

16 immobili (tra appartamenti, box e locali) siti in Pescara, Rodi garganico, Torremaggiore e San Paolo di Civitate (FG), per un valore complessivo di €. 1.100.000;

Polizze assicurative e fideiussorie;

Conti correnti (in fase di quantificazione)

1 autocarro ed 1 motociclo;

3 società utilizzate per il compimento dei reati e nelle quali venivano fatti confluire i proventi dei reati per l’autoriciclaggio, che veniva perfezionato con l’acquisto di immobili.

Delle 3 società 2 sono state, nel frattempo, cessate mentre 1 è stata affidata ad un amministratore giudiziario, appositamente individuato e nominato, in quanto aggiudicataria di appalti con enti locali nel settore dei rifiuti.