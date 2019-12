Il convegno “E’ già vita” parte con i cori di protesta: “La 194 non si tocca”

A un passo dai Tre Archi le donne con gli striscioni “La 194 non si tocca. Non si torna indietro”, nel Museo civico la conferenza “E’ già vita”. Le polemiche contro il patrocinio del comune alla manifestazione si sono trascinate sul web e hanno trovato il loro momento di incontro nel volto perplesso di Lina Appiano che è salita fino all’ingresso della sala: “Uomini che parlano di donne, loro parlano di noi? Invasati..”. Porta con sé dei volantini per capire di cosa si parla, e sono chiari negli slogan contro i “farmaci di Erode” e sull’ “aborto che ferma un cuore che batte”.

Maria Teresa Santelli prende il megafono nella piazza e si abbassa la musica: “Sta soffiando il vento dell’est,. Il vento di Verona, del congresso che ci ha riportato al medio evo, i diritti non si conquistano una volta per tutti ma vano difesi”. Loredana Olivieri, segretario federale della Cgil: “Questo flash mob perché noi siamo per la legge 194, legge dello Stato, da un po’ di tempo cercano di far passare delibere che vanno in senso opposto. In Italia ci sono strutture in cui praticare l’Ivg è difficile, obiettori ci sono anche nel personale socio-sanitario. Questa legge va rispettata anche nella prevenzione, nei progetti a scuola, nei consultori che funzionano poco e male”.

https://www.facebook.com/statoquotidiano/videos/2405389253032787/

Gianluca Martone è un giornalista che sta girando 8 ospedali del centro sud. Con il rosario si ferma davanti alle strutture e distribuisce volantini contro l’aborto. Cita i papi nelle sue relazioni pro-vita, dice che la cultura di “morte intorno all’aborto è fra le cause di femminicidio”, pensa che sulla denatalità, grave problema italiano, abbiano influito le numerose interruzioni di gravidanza dagli anni ’80.

Foggia. “È già vita”, evento Associazione Centro Culturale Visioni Foggia. “È già vita”, evento Associazione Centro Culturale Visioni Pubblicato da Stato Quotidiano su Giovedì 19 dicembre 2019

Raffaele Di Mauro– consigliere comunale presidente della commissione politiche socio-culturali- presenta questo impegno come una crociata, con Andrea Napoli, presidente del centro “Visioni”, ha organizzato il convegno “E’ già vita”. “Questo non è un convegno contro l’aborto ma che vuole sensibilizzare sul tema davanti alla scelta. Ci sono soluzioni alternative all’interruzione di gravidanza, la politica deve dare aiuti economici, molto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare”.

Di Mauro nell’introduzione sfoglia gli appunti in cui ha raccolto tutti gli insulti che sui social sono stati rivolti a lui e all’assessore Anna Paola Giuliani per lo stemma del Comune sul manifesto. “Sono rimasto indifferente a tutte le offese, ma quelle in cui ci accusavano di offendere le donne e dicevano che l’embrione non è un bambino mi hanno molto toccato”.

Convegno pro-vita, flash mob a Foggia in difesa della legge 194 (II) Convegno pro-vita, flash mob a Foggia in difesa della legge 194 (II)di @paoPaola Lucino Pubblicato da Stato Quotidiano su Giovedì 19 dicembre 2019

Giuliani interviene per un saluto, rivendica la “libertà di scelta, di autodeterminazione, che vuol dire anche libertà di pensarla diversamente. “Se non fossi venuta avrei ceduto ad un becere ricatto, quello di mettere a tacere il principio della libertà di esprimere idee diverse che è intolleranza, fanatismo. Le donne che sono giù mi hanno condannato senza appello e sanno quante battaglie abbiamo fatto insieme”. Poi racconta dell’arrivo del ministro Bonetti a Foggia qualche giorno fa: “Quando l’ho accolta non mi sono rivolta a lei chiamandola ‘ministra’, per questo qualche donna presente ha detto che in quel momento mi avrebbe lanciato una scarpa contro, poi il 25 novembre mettiamo le scarpe rosse come simbolo contro la violenza di genere”. Gli stessi concetti esprime Di Mauro, che tanta “ostilità- dice- non ha riscontrato né quando è arrivato a Foggia Magdi Cristiano Allam, che pure subisce minacce, né Povia, criticato per alcune sue scelte”. Dalla piazza continuano musica, canti e proteste.