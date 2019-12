Leggere per preservare la memoria e ricevere gli anticorpi

Recentemente è venuto a mancare, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz, che, adolescente, il 17 maggio 1944, fu caricato con la sua famiglia su un vagone piombato con il quale fu deportato in un campo di sterminio. Della sua famiglia si salvò solo lui. Con voce pacata e toni misurati ha fatto dono a tanti giovani del racconto della sua tragedia personale e familiare, quasi fino alla fine dei suoi giorni. Perché l’orrore che aveva sofferto non succedesse più.

La parola di chi ha vissuto quei fatti

Contemporaneamente, sui nostri media, si affrontava un altro problema: la scorta alla senatrice Liliana Segre che, proprio in qualità di componente del Senato, avrebbe attirato su di sé minacce che hanno reso necessaria la scorta a protezione della sua persona. E la signora Segre, nelle interviste rilasciate a scadenza quasi quotidiana, ripeteva che mai avrebbe pensato di aver bisogno di una scorta alla sua veneranda età. E intanto la solidarietà di tutti gli schieramenti politici mettevano in luce la preziosità della sua persona come testimone dei campi di sterminio. E arriva a questo punto, legittima, una domanda: che ne sarà del ricordo della Shoah (o di qualsiasi altra bruttura compiuta dagli uomini), che non deve essere dimenticata proprio perché non si ripeta più? Quando anche l’ultimo dei sopravvissuti ai campi di sterminio avrà finito la sua vita, chi e come potrà prendere il loro posto di testimoni affidabili perché erano lì? La memoria è solo questa, la parola di chi ha vissuto di persona i fatti che racconta? Che accadrà quando pian piano verranno a mancare queste persone? Che accadrà dunque?

La storia scritta e manipolata

Considerando anche che si sono affacciati alla ribalta, sempre parlando della Shoah, i negazionisti; e considerando che tutti gli storici hanno sempre avuto il problema che la storia è stata sempre, sì, scritta, ma anche manipolata. A favore di chi aveva interesse a manipolarla. Solitamente erano e sono i vincitori, i quali nel rievocare i fatti accaduti esaltano il loro coraggio e omettono la loro brutalità. Una regola quasi ovvia nella sua banalità. E questo è il problema principale che si pone ogni studioso di Storia che deve raccontare gli eventi, aderendo il più possibile ai fatti realmente accaduti. Separare il vero dal falso. Utilizzare molte fonti per arrivare ad una verità quasi certa. Un mestiere difficilissimo il loro. Ma indispensabile e utile per noi, esseri umani di ogni tempo, perché – come dicevano i nostri antenati – la storia è “maestra di vita”. Ci insegna a non ripetere errori ed orrori. O almeno così dovrebbe essere. Certo, la presenza di testimoni oculari, opportunamente ascoltati, è una garanzia in più di veridicità sui fatti che apprendiamo. Chi meglio di coloro che vi hanno preso parte può conoscere gli avvenimenti? Vogliamo anche aggiungere il problema del punto di vista di chi narra e testimonia il fatto: un soldato tedesco difficilmente la penserà come la persona internata nel lager! Uno stesso episodio sarà “addolcito” se a parlarne saranno i carnefici, inevitabilmente. Saranno omessi i particolari più sanguinari e crudeli. Per farla franca, … perché non li consideravano così terribili questi atti … Sono tante le ragioni che stanno dietro la mente di chi rievoca i fatti storici. Una delle più forti è la propria convenienza! E questo avviene anche fra noi persone normali, lontani anni luce dagli orrori accennati sopra, ma che, senza troppo pensarci, quando dobbiamo raccontare di noi e della nostra vita, inconsapevolmente scegliamo gli episodi più belli, quelli che possono farci fare più bella figura.Fa parte della nostra natura, evidentemente.

Chi non legge vive solo la vita propria…

Ora, tornando agli storici, che possono essere sempre in qualche modo confutati nelle loro ricostruzioni, che possono sempre essere accusati di non aver cercato tutti i documenti su un dato fatto, che possono essere incolpati anche di malafede, c’è uno strumento efficace che affianca il loro lavoro e di cui essi stessi si servono. I libri. La letteratura. Sul web è virale una frase di Umberto Eco, studioso del linguaggio e scrittore. Egli dice che chi non legge vive solo la propria vita e basta. Ma chi legge “è presente quando Caino uccide Abele, c’è quando don Rodrigo molesta Lucia”. Leggere vuol dire essere inseriti nella storia narrata dei romanzi. Che non sono veri al cento per cento, i personaggi infatti sono inventati ma nella invenzione lo scrittore si avvale della verità più vera: il comportamento degli esseri umani, come noi stessi li vediamo nella nostra quotidianità. Lo stesso accade per le belle fiction televisive, capaci di coinvolgere l’animo dello spettatore nelle vicende narrate. Cosa importa che il commissario Montalbano è solo un personaggio dei romanzi e della serie televisiva che porta il suo nome? Cosa importa che non esiste nella realtà? Nella realtà esistono però tanti come lui, che hanno nomi più comuni e che sono sconosciuti ma che compiono davvero quel difficile lavoro. E intanto, attraverso il personaggio del romanzo o del film, si esercita la memoria più grande: quella che ci mette di fronte al Bene, al Male, all’Odio, all’Amore e a tutte le sfumature dei sentimenti e delle emozioni che appartengono ad ogni essere umano. Come non esiteremo a riconoscere nel don Abbondio manzoniano la persona che per viltà danneggia la vita degli altri? E accanto a lui però incontriamo anche chi sceglie la via del bene. E senza che nemmeno ce ne rendiamo conto, riceviamo gli anticorpi perché brutte cose non si ripetano più, non nelle stesse forme, almeno.