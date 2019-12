Manfredonia, direttiva antimafia per appalti e concessioni

Una Direttiva recante “uniformi e precise indicazioni ai competenti uffici comunali in ordine all’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.”. L’ha emanata la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia “considerato che la causa di scioglimento dell’Ente induce ad adottare un’incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Manfredonia capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”.

Come noto il Presidente della Repubblica ha decretato il 14.10.2019 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e ha nominato la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente per un periodo di 18 mesi.

Il provvedimento adottato dalla Commissione straordinaria rientra tra quelli “urgenti e necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell’ente locale” ed è diretto agli uffici comunali per il raggiungimento del “fondamentale obiettivo di questa gestione commissariale che è per l’appunto il ripristino della legalità e delle buone prassi amministrative e dunque la corretta applicazione delle normative antimafia e in particolare le disposizioni contenute nell’art. 100 che prescrive “l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, disponendo che “l’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”.

Un provvediamento conseguenziale alle risultanze cui è pervenuta la Commissione di accesso agli atti a seguito delle meticolose indagini svolte negli uffici comunali, che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale. Buone prassi richiamate dal commissario Piscitelli nel luglio scorso nella delibera di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021, in cui poneva “come obiettivo a tutti i dirigenti di Settore e/o incaricati, il conseguimento delle attività previste per il risanamento del bilancio dell’Ente e il superamento delle criticità emerse nella deliberazione n. 57/prsp/2017 della Corte dei Conti e l’osservanza delle disposizioni in materia di “Pareggio di bilancio”, nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato” e dunque avviare e concludere tempestivamente tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano; adozione tempestiva dei provvedimenti gestionali; monitoraggio costante delle entrate e degli stanziamenti di spesa; analisi e revisione delle procedure di spesa finalizzate al contenimento delle spese dell’Ente; gestione oculata del fondo contenzioso pendente.