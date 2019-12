Manfredonia, Pietro Le Noci è stili e tendenze protesi al soddisfacimento del proprio look e del proprio benessere.

Inizia una nuova era per Pietro Le Noci con l’apertura di un nuovo salone della bellezza. Comincia bene perché prima di tutto ha curato l’estetica del luogo dove opera. Infatti è già diventato famoso per il suo amore per la natura e per la cura dello spazio verde tra le Antiche Mura e La Chiesa Santa Maria delle Grazie a Manfredonia.

Il parrucchiere Pietro Le Noci è apparso su noti giornali per le particolari acconciature ad artisti famosi come Ho Ngoc Ha, Valeria Mazza Eyewear, Charlotte Casiraghi Princess, Marie-Agnès Gillot e molti altri. Già sulla scena dunque dei grandi eventi internazionali, ulteriore tappa di un percorso professionale partito con la laurea e docenza nell’Anam (Accademia acconciatori misti nazionale) nelle varie sedi di San Severo, Cerignola e Ruvo di puglia (Bari). Nel 1994 nella sede “Wella” di Piazzale Loreto a Milano, dove ottiene i primi certificati professionali con un determinato spessore di colorazione e permanente. Nel 1995 riconoscimenti al 1° campionato regionale svoltosi a Casarano (Lecce). Nel 1996 e 1997 inizia le prime esperienze sulle pedane dei campionati italiani di settore svoltisi a Napoli e Pescara, con ottimi piazzamenti. Nel 2003 primo posto al Campionato italiano di acconciatura femminile, nel 2004 a Montecatini Terme (Pistoia) 2° posto nel settore Acconciatura da sposa.

In seguito, Pietro comincia ad insegnare nell’Accademia di Ruvo di Puglia, con il ruolo anche di esaminatore agli esami nazionali, rappresentando la Puglia.

Tra i risultati raggiunti anche la Giuria nei vari campionati a Milano, Mesagne (Brindisi), Napoli, Ruvo di Puglia, Padova e Catania. Da annoverare inoltre, la partnership con il campione del mondo Michele Di Bisceglie e il make-up Academy a Roma con Simone Belli, truccatore di fama internazionale, e nelle varie sfilate di Fendi, Valentino, Chanel. Da ricordare l’acconciatura a Carolina Crescentini, nell’ambito dei Telegatti. Altre star curate: Eva Riccobono, Valentina Pace, Matilda Lutz (la ragazza del film The Ring), che ha rappresentato “Coco Chanel”; ancora: Alessandra Mastronardi, Marget Made’, Valeria Bilello, Cristina Capotondi …

Pietro Le Noci ha naturalmente voglia di stupirvi e meravigliarvi giorno dopo giorno – a Manfredonia (Fg) in vicolo Alessandro Delli Santi accanto alla Chiesa Santa Maria delle Grazie – omaggiando le donne con stili e tendenze protesi al soddisfacimento del proprio look e del proprio benessere.