Morte operaio 54enne a Monte Sant’Angelo, cordoglio d’Arienzo ma FI attacca

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Attualmente in corso un’indagine della Procura per accertare eventuali responsabilità.

Così ieri sui social il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo , commentando la morte dell’operaio 54enne, originario di Trentola Ducenta , deceduto in seguito alle ferite riportate dopo la caduta da un’altezza di circa dieci metri mentre stava effettuando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento a Monte Sant’Angelo.

Monte Sant’Angelo , 19 dicembre 2019. ”Ieri (il 17 per chi legge,ndr) è stata una giornata molto triste per Monte Sant’Angelo. La morte di Roberto Pezone , l’operaio 54enne della provincia di Caserta caduto in un dirupo di 10 metri, ci ha lasciati tutti sgomenti. Non si può morire sul posto di lavoro. È stata una tragedia! L’intera comunità di Monte Sant’Angelo si stringe intorno alla famiglia“.

Sui fatti sono intervenuti oggi anche Forza Italia e Verso il Futuro di Monte Sant’Angelo: “Il 17 dicembre 2019 nel nostro paese si è verificata una grande tragedia: un operaio di 54 anni, dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori di sistemazione della Panoramica Sud, ha perso la vita! I Movimenti politici “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” esprimono i propri sentimenti di profondo dolore e di umana solidarietà verso la famiglia colpita da questa gravissima perdita. I Movimenti politici “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” manifestano il proprio plauso agli operatori del 118 che sono intervenuti tempestivamente, dando prova di particolare professionalità. Naturalmente i rappresentanti della Giustizia stanno svolgendo le indagini per fare luce su ciò che è accaduto e per accertare eventuali responsabilità”.

“Tuttavia – continuano – ciò che è avvenuto impone alle forze politiche, di maggioranza e di minoranza, di dire chiaramente come si è svolta questa tristissima vicenda. Per quanto ci riguarda, innanzitutto, ci auguriamo che venga quanto prima convocato il Consiglio

comunale e che in quella sede il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici svolgano una relazione esauriente su quanto è accaduto.

Nel frattempo, però, avvertiamo il dovere di porre a questi due Amministratori della cosa pubblica

alcune domande:

1. I lavori che stava svolgendo il “povero operaio” nella zona “Poggio del Sole” erano

inseriti nel progetto di sistemazione della Panoramica Sud?

2. In caso positivo, il Responsabile della sicurezza (..) si è accertato delle

condizioni di sicurezza in cui quei lavori “rischiosi” venivano eseguiti?

3. In caso negativo, visto che il direttore dei lavori non aveva alcun interesse a ordinare

lavori fuori progetto, chi “ha chiesto alla ditta” di fare quell’intervento? Con quale

provvedimento amministrativo? O con quale ordinanza?

4. Il Sindaco, parallelamente all’indagine giudiziaria, ha aperto un’inchiesta interna

amministrativa?”.