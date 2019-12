“Rinascita Scott”: tra arrestati anche Naselli, ex comandante Compagnia CC Manfredonia

Politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato tra idella maxi operazione “Rinascita-Scott” condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia con il coordinamento della

Come riporta l’Ansa, tra gli arresti anche il Tenente colonnello 52enne Giorgio Naselli, che – come riporta l’agenzia – aveva preso possesso del comando provinciale carabinieri di Teramo il 19 settembre 2017, proveniente dal comando del reparto operativo di Catanzaro.

Tarantino di Castellaneta, formazione all’Accademia, nella sua carriera ha all’attivo il servizio nel Battaglione di Bari e nel nucleo o operativo della Compagnia di Bagheria nel Palermitano. Come riporta Il Messaggero “Prima era stato in forze a Viadana, nel Mantovano, e poi per quattro anni alla Base Nato di Napoli come responsabile della sezione operazioni di sicurezza. Da maggiore aveva diretto successivamente la Compagnia di Manfredonia”.

