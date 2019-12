Pareri su Gpl Energas a Manfredonia, TAR respinge ricorso LIPU

Bari, 19 dicembre 2019. “La Commissione, infatti, nel corposo parere, ha chiarito che la zona di intervento (molto ridotta) si inserisce in un’area complessiva (e molto più estesa) SIC/ZPS oggetto di tutela ambientalistica, ma essa (la zona di intervento), per le sue concrete caratteristiche, non è interessata da tratti salienti di pregio”.

Con recente sentenza, il TAR Puglia (Sezione Prima), di Bari – definitivamente pronunciandosi – ha respinto il ricorso (rg 1066 del 2016), proposto dalla Lipu, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo D’Antone, Cinzia Barbetti, contro il MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) Direz. Gen. Valutaz. e Autorizzaz. Ambient.; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direz. Gen. per il Paesaggio, Regione Puglia; Comune di Manfredonia, Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione non costituiti in giudizio, e nei confronti di Energas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Isabella Loiodice, Antonio Palma, Federico Mazzella,

per l’annullamento:

– del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, reso di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n.295 del 22.12.2015, recante valutazione positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di un deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse nel comune di Manfredonia;

– dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 1614 del 19.8.2014, n. 1712 del 13.2.2015 e n. 1895 del 15.10.2015, nonché, ove occorra, dei precedenti pareri n. 601 del 15.7.2004 e n. 643 del 22.12.2004 (questi ultimi due non conosciuti);

– del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 31093 del 10.11.2014;

– del parere favorevole condizionato, reso nella seduta del 25.5.2015, dal Servizio ecologia – Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l’Attuazione delle opere pubbliche presso l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, recepito con deliberazione di G.R. n. 1361 del 5.6.2015;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Desirèe Zonno.

